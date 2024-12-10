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10.12.2024 в 18:20

Зумеры склонны к накоплениям

Кроме того, они реже миллениалов берут микрозаймы

У зумеров (родились между 1997 и 2012 годами) и миллениалов (появились на свет в период с 1981 по 1996 год) разные финансовые привычки и подходы к накоплениям. Число вкладчиков среди зумеров составляет 48,4%, среди миллениалов — 51,6%. Представители поколения Z стремятся к накоплениям и созданию финансовой подушки, делают более значительные вклады по сравнению с миллениалами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Сравни».

Средний кредитный рейтинг зумеров составляет 518 баллов, миллениалов — 632 балла. Вторым банки охотнее дают кредиты.

Регионами-лидерами по финансовой грамотности среди зумеров являются Москва, Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская и Архангельская области, среди миллениалов — Белгородская, Калининградская, Калужская и Орловская области.

Зумеры чаще берут микрозаймы (46,5% от общего числа открытых кредитных продуктов). На второй строчке кредиты (26%), на третьей — кредитные карты (25,7%). У миллениалов большая доля приходится на микрозаймы (39,8%), на второй строчке — кредиты (29,5%), замыкают топ-3 кредитные карты (27%).

Ранее сообщалось, что зумеры чаще других пользуются промокодами и купонами на скидки. Они чаще всего выделяют медицину как статью расходов, которые нельзя сократить.

Финансы исследование миллениалы Зумеры
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