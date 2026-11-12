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18+
12.11.2026 в 14:45

Несмотря на рост числа интернет-пользователей, глобальный веб-трафик сократился

Количество посещений миллиона крупнейших сайтов мира снизилось на 12%

Количество посещений миллиона крупнейших сайтов мира снизилось на 12,2% с пикового значения, зафиксированного в первом квартале 2022 года. При этом число интернет-пользователей за тот же период выросло примерно на 24%. Такие данные приводит SparkToro со ссылкой на данные Similarweb о посещениях сайтов с компьютеров и мобильных устройств.

Так, количество визитов на одного интернет-пользователя сократилось на 29,2%. При этом доля крупнейших площадок в общем трафике изменилась незначительно: на 100 самых посещаемых сайтов в третьем квартале 2026 года приходилось 36,2% посещений против 33,3% в конце 2021-го. Это говорит о том, что снижение затронуло не только небольшие сайты, но и рынок в целом.

Среди возможных причин падения трафика SparkToro называет переход пользователей в приложения, развитие ИИ-инструментов и социальных платформ, а также завершение периода повышенной интернет-активности во время пандемии. Однако исследование не позволяет определить, какой из факторов оказал наибольшее влияние.

Ранее сообщалось, что автоматизированный трафик в интернете уже превысил человеческий. Это произошло на год раньше прогноза Cloudflare. В компании связывают перелом прежде всего с быстрым ростом ИИ-агентов и краулеров.

Юлия Топольская
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