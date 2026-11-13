Более половины зрителей готовы отменить подписку, если не найдут нужный контент

72% зрителей хотят пользоваться единым программным гидом, который объединял бы контент всех стриминговых платформ. Для сравнения, годом ранее таких респондентов было 66%. Среди аудитории в возрасте от 18 до 24 лет запрос еще выше: 78% против 58% годом ранее. Об этом говорится в исследовании Nielsen Gracenote, результаты которого приводит MediaPost.

Проблемы с поиском контента могут напрямую влиять на удержание подписчиков. 51,6% участников исследования заявили, что с высокой или умеренной вероятностью отменят подписку, если не смогут найти интересующие их фильмы, сериалы или передачи. Годом ранее этот показатель составлял 48,5%. Кроме того, 27,3% опрошенных хотя бы раз пропускали просмотр программы из-за того, что не могли найти ее на нужной платформе.

Особенно остро проблема проявляется в спортивном контенте: почти 52% респондентов не всегда знают, на каком канале или стриминговом сервисе показывают конкретное соревнование. При этом 87,4% участников считают качество пользовательского опыта важным фактором при выборе подписок. Еще 46,8% признались, что из-за слишком большого выбора чаще пересматривают уже знакомые фильмы и сериалы, вместо того чтобы искать новые.

Ранее сообщалось, что стриминговая реклама показала конверсию в пять раз выше линейной.