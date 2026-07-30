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30.07.2026 в 18:40

Как двухметровый голубь от MAGNIT OMNI украл внимание всей конференции

Конференционная активация превратилась в многоканальный детектив, а золотая семечка стала главным символом бренда

Digital-специалистов сложно удивить. На профильных конференциях за внимание аудитории одновременно конкурируют десятки брендов, поэтому привычные механики работают все хуже. Команда MAGNIT OMNI поделилась с Sostav историей о том, как конференционная активация превратилась в полноценный детективный спецпроект, а двухметровый голубь стал главным героем многоканальной кампании.

Перед командой стояла задача повысить узнаваемость бренда работодателя MAGNIT OMNI и познакомить аудиторию с культурой команды через креативный формат. Команда хотела, чтобы история началась на мероприятии и получила продолжение онлайн.

Так появился двухметровый голубь. То, что начиналось как ситуативная механика для конференции, через месяц превратилось в полноценный детективный спецпроект.

Двухметровая наглость: как пробить баннерную слепоту

MAGNIT OMNI принимала участие в отраслевой конференции для аналитиков и продуктовых менеджеров. Концепция стенда строилась вокруг OMNI CITY — города будущего. Поэтому команда искала героя, которого можно встретить в любом городе. Выбор пал на голубя. Это персонаж, знакомый каждому: он бесцеремонно появляется там, где его не ждут, всегда оказывается в центре событий и органично вписывается в городскую среду. Такой образ не требовал дополнительных объяснений и сразу считывался аудиторией.

При этом команде хотелось добавить в коммуникацию элемент контролируемой провокации и самоиронии.

Маскот быстро освоился: заглядывал к соседям по площадке, вовлекал участников в разговор и раздавал семечки. Внутри пачки лежал номерок для розыгрыша мерча.

Как двухметровый голубь от MAGNIT OMNI украл внимание всей конференции Как двухметровый голубь от MAGNIT OMNI украл внимание всей конференции

Ставка на абсурд сработала. Голубь быстро стал самостоятельной точкой притяжения: участники фотографировались с ним, обсуждали его в чатах конференции, просили сувенирные версии маскота и сами приходили знакомиться с командой.

Иван Поцелуев, креативный директор агентства ИНСТАНТ:

Мы довольно быстро поняли, что голубю не нужна сложная предыстория. По тому, как он вел себя на площадке, люди сами считывали его характер: наглый, любопытный и явно что-то замышляющий. Это и подсказало нам, что персонажа можно развивать дальше — просто помещая его в новые ситуации.

Поэтому главный эффект этой активности проявился уже после завершения мероприятия.

Гипотеза: может ли персонаж жить дольше конференции

Изначально голубь решал локальную задачу — привлекал внимание к бренду на площадке. Но вскоре стало понятно, что аудитория запомнила персонажа гораздо лучше, чем ожидала команда.

После мероприятия фотографии, мемы и обсуждения голубя продолжили появляться в профильных чатах и сообществах. Тогда команда решила проверить следующую гипотезу: сможет ли герой, родившийся в офлайне, стать основой полноценного цифрового спецпроекта.

Из офлайна — в детективный сериал

Команда придумала легенду: голубь-хулиган украл букву «О» из логотипа MAGNIT OMNI.

В Telegram-канале MAGNIT OMNI вышла серия коротких роликов: сначала голубь появлялся в офисе, прятал вещи коллег и устраивал мелкие пакости, а затем в формате экстренного выпуска новостей сообщалось о похищении буквы «О». Главного подозреваемого даже удалось снять с поличным — в кадре он невозмутимо укатывал букву к своему будущему гнезду. Так у будущего расследования появился сюжет, а у главного героя — характер.

По районам Москвы, где живут и работают диджитал-эксперты, появились постеры в стилистике объявлений времен Дикого Запада: «Разыскивается особо опасная птица».

Чтобы присоединиться к расследованию, нужно было отсканировать QR-код и перейти в Telegram Mini App, где начиналась история поиска пернатого преступника.

Как двухметровый голубь от MAGNIT OMNI украл внимание всей конференции Как двухметровый голубь от MAGNIT OMNI украл внимание всей конференции Как двухметровый голубь от MAGNIT OMNI украл внимание всей конференции Как двухметровый голубь от MAGNIT OMNI украл внимание всей конференции

Так команда превратила конференционную активацию в многоканальную историю. Участники мероприятия получили продолжение уже знакомого сюжета, а новая аудитория могла подключиться к нему через новые точки контакта с брендом.

Культурный код под видом детектива

В Telegram Mini App пользователь становился детективом. По мере прохождения истории он сталкивался с различными ситуациями и принимал решения, которые влияли на ход расследования.

Через игровые механики команда показывала подходы к работе внутри команды и типичные рабочие сценарии. При этом бот не использовался как инструмент оценки кандидатов или фильтр для найма. Это был способ познакомить аудиторию с культурой и принципами работы MAGNIT OMNI через интерактивный формат.

Например, игроку нужно было решить, как действовать в условиях ограниченного времени: «Ты нашел три пера серо-графитового оттенка. Их разносит ветром, время ограничено. Как поступишь?». В другой ситуации ключевой свидетель неожиданно ошибался, и участнику нужно было решить, что делать дальше: проверять новую гипотезу, продолжать защищать старую версию или полностью пересобирать расследование.

Участники проходили историю, выбирая наиболее близкие им сценарии действий.

До финала расследования дошли 75% пользователей, начавших прохождение квеста.

Для команды этот показатель стал важным подтверждением: аудитория готова проходить многошаговые механики, если они построены вокруг понятной истории и сохраняют интерес на протяжении всего пути.

Кулон в пачке семечек

Главным трофеем стал ювелирный кулон в виде золотой семечки. Вместе с ювелиром команда несколько месяцев разрабатывала эскизы, искала нужную фактуру и пропорции, чтобы кулон выглядел как полноценное украшение. Команда перебрала несколько вариантов, прежде чем нашла форму, в которой удалось сохранить узнаваемый силуэт семечки, символику MAGNIT OMNI и при этом превратить ироничную идею проекта в ювелирное украшение.

Чтобы сохранить логику истории до самого конца, кулон поместили в пачку из-под семечек, а ее — в красный бархатный футляр в стиле именитого ювелирного дома.

Так простой сувенир превратился в сквозной атрибут, который связал между собой все этапы проекта.

Анастасия Афанасьева, руководитель группы по внешним коммуникациям и бренду работодателя MAGNIT OMNI:

Нам хотелось показать культуру команды не через рассказ о себе, а через опыт взаимодействия с проектом. Поэтому история строилась так, чтобы с каждым новым этапом аудитория все лучше понимала, как мы мыслим и работаем.

Что команда вынесла из этого проекта

Команда убедилась, что конференционная активация не обязана жить два дня. Если идея достаточно сильная, ее можно превратить в историю, которая продолжится после мероприятия и даст аудитории новый повод вернуться к бренду.

Еще один вывод — один сильный образ может стать основой всей коммуникации. В случае MAGNIT OMNI именно голубь объединил все этапы проекта в одну историю.

И наконец, внимание создают детали. Специально изготовленный ювелирный кулон в виде золотой семечки стал логичным завершением всей истории. Когда приз продолжает сюжет, он запоминается гораздо лучше.

Полина Лукьянова, контент-продюсер MAGNIT OMNI:

Главной задачей было удержать историю цельной. Мы постоянно проверяли, чтобы каждый новый элемент — от Telegram-квеста до финального приза — выглядел не отдельной активацией, а продолжением одного сюжета.

Результаты проекта

По итогам кампании команда получила:

  • более 3 млн суммарного охвата;
  • 75% пользователей дошли до финала расследования;
  • рост аудитории Telegram-канала на 20%;
  • всего 1,5% оттока новых подписчиков после завершения активностей;
  • 15% участников спецпроекта оставили свои резюме;
  • показатель Time to Hire сократился на 4,7% за период проекта.

Главный вывод

Главный вывод для команды прост: если воспринимать конференцию не как разовую активацию, а как начало более длинной коммуникации, взаимодействие с аудиторией не заканчивается вместе с мероприятием. Оно может продолжаться в других каналах и постепенно превращаться в устойчивое комьюнити вокруг бренда.

Именно поэтому сегодня команда MAGNIT OMNI смотрит на конференции как на площадки для первого контакта с аудиторией и одновременно как на возможность запустить историю, которая будет жить значительно дольше самого события.

Команда проекта

MAGNIT OMNI (клиент):
Руководитель направления по развитию бренда работодателя и корпоративной культуры: Екатерина Ковалева
Руководитель группы по внешним коммуникациям и бренду работодателя: Анастасия Афанасьева
Контент-продюсер: Полина Лукьянова

ИНСТАНТ (агентство):
Продюсер проекта: Владислав Бабченко
Креативный директор: Иван Поцелуев

Конференции Магнит OMNI
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