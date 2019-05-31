«Живым» или «мертвым»: Госдума может обязать производителей указывать в рекламе степень обработки пива

Депутат Государственной думы Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект о введении терминов «живое» и «мертвое» пиво, а также «пивной суррогат». Соответствующий законопроект опубликован на сайте государственного органа.

В документе отмечается, что пиво, которое не прошло процесс пастеризации должно носить название «живое». Напиток, который прошел через пастеризацию будет носить название «мертвое», если законопроект пройдет через все чтения. «Пивным суррогатом» будет являться напиток, который произведен по схожей технологии, но с добавками или заменой ингредиентов.

Всю эту информацию, указывает депутат, надо будет писать на таре, упаковке и маркировке продукции. Эти нормы разрабатываются в связи с рассмотрением в Государственной думе другого законопроекта, который разрешает транслировать рекламу пива и алкогольных напитков на его основе телевизионных спортивных программах и поддержкой продажи пива на стадионах Министерством спорта.

«Осознавая вред алкоголя для здоровья человека, законопроектом предлагается с целью разграничения пива высокого качества от суррогатного пива, ввести понятия живого и мертвого пива, а также пивного суррогата», — отмечается в тексте законопроекта. Также там указывается, что в Германии, к примеру, исторически сложилось законодательство, регулирующее качество немецкого пива, которое позволяет ей оставаться в лидерах по качеству продукта.

«К сожалению, о качестве российского пива такого сказать нельзя. Около 99 процентов того, что сейчас произведено в соответствии с требованиями норм ГОСТ Р 53358−2009 и продается в магазинах нельзя назвать пивом. Это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов, содержащий от 0,5 до 9% спирта и различные вкусовые химические добавки», — добавляется далее.

Напомним, недавно Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво. И к слову о традициях — бельгийская пивоваренная компания Grimbergen выпустила рекламный ролик, который по эпичности не уступает «Игре престолов». Еще Госдума предлагает собрать всех пивоваров в единый реестр