Росалкоголь заговорил об установлении минимальных розничных цен на пиво

Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ:

Есть разные участники рынка, у них разные мнения. Пока не можем привести к какому-то консолидированному единому мнению о целесообразности МРЦ. Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают. Надо консолидированную позицию выработать на этот счет. Мы регулярно проводим совещания на этот счет, пока согласия не достигли, чтобы все участники отрасли поддержали эту инициативу.