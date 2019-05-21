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21.05.2019 в 09:20

Росалкоголь заговорил об установлении минимальных розничных цен на пиво

Речь идет о розничной продаже напитка

Depositphotos

Росалкоголь прорабатывает вопрос установления минисмальных розничных цен на пиво, сообщает «Интерфакс».

Об этом на встрече с журналистами заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Алексей Сазанов, директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ:

Есть разные участники рынка, у них разные мнения. Пока не можем привести к какому-то консолидированному единому мнению о целесообразности МРЦ. Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают. Надо консолидированную позицию выработать на этот счет. Мы регулярно проводим совещания на этот счет, пока согласия не достигли, чтобы все участники отрасли поддержали эту инициативу.

Пока в России установлены минимальные цены на водку, коньяк и шампанское. Напомним, соответствующий законопроект разрабатывается с начала года.

Росалкоголь
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