Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.05.2019 в 13:30

Это аббатство в огне: эпичная реклама бельгийского пива

Новый рекламный ролик может потягаться с любой серией «Игры престолов»

3
Кадр из ролика

Бельгийская пивоваренная компания Grimbergen выпустила рекламный ролик, события которого разворачиваются в горящем аббатстве, сообщает издание Adweek. Реальная история переплетается с творческим вымыслом, превращаясь в эпичный видеоряд, за который не было бы стыдно Голливуду или же создателям «Игры престолов», отмечается в материале.

В центре сюжета молодой монах, который бросается в горящее здание, чтобы добраться до библиотеки и спасти уникальный рецепт пива. Его проводником становится мифическая птица феникс, символ аббатства Grimbergen, которое трижды горело, но каждый раз возрождалось буквально из пепла.

В конце ролика есть посвящение смелости монахов, благодаря которым удалось сохранить рецепт уникального напитка. Это не только дань памяти историческим событиям, но и привлечение внимания к открытию на территории аббатства Grimbergen мини-пивоварни, которая будет специализироваться на выпуске пива по чудом восстановленным по сохранившимся в аббатстве документам рецептам, самый ранний из которых относится к XII веку.

Карел Стаутемас, отец аббатства Grimbergen, ответственный за проект мини-пивоварни:

Пиво всегда было частью жизни аббатства, и мы гордимся теми сортами, которые имеем сегодня. Отправившись в невероятное путешествие по страницам древних текстов о традициях пивоварения, написанных на латыни и старом голландском языке, мы обнаружили списки ингредиентов пива, варившегося в прошлых веках, информацию об используемом хмеле, типах бочек и бутылок и даже готовые рецепты. Мы с нетерпением ждем возможности воссоздать традиционные сорта снова и продолжим изучать библиотеку, чтобы найти ещё нераскрытые секреты книг и узнать о пивоваренном искусстве Бельгии.

Книги хранились в библиотеке аббатства несколько сотен лет, и недавно их извлекли на свет, чтобы раскрыть утерянные способы пивоварения. Коллекция пережила три пожара, которые дотла разрушали здание, но все три раза аббатство возрождалось из пепла, что и отражено в его гербовом символе — фениксе. В 1798 году во время Французской революции книги спасли благодаря хитрости — в стене библиотеки пробили дыру и вынесли 300 книг, прежде чем пожар уничтожил аббатство.

Кроме мини-пивоварни здесь, сообщается в релизе компании «Балтика», которая является ответственным импортером бренда, будут открыты бар и ресторан, где все совершеннолетние желающие могли познакомиться со средневековыми вкусами пива и попробовать блюда традиционной бельгийской кухни.

Grimbergen
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.