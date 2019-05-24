Это аббатство в огне: эпичная реклама бельгийского пива

Бельгийская пивоваренная компания Grimbergen выпустила рекламный ролик, события которого разворачиваются в горящем аббатстве, сообщает издание Adweek. Реальная история переплетается с творческим вымыслом, превращаясь в эпичный видеоряд, за который не было бы стыдно Голливуду или же создателям «Игры престолов», отмечается в материале.

В центре сюжета молодой монах, который бросается в горящее здание, чтобы добраться до библиотеки и спасти уникальный рецепт пива. Его проводником становится мифическая птица феникс, символ аббатства Grimbergen, которое трижды горело, но каждый раз возрождалось буквально из пепла.

В конце ролика есть посвящение смелости монахов, благодаря которым удалось сохранить рецепт уникального напитка. Это не только дань памяти историческим событиям, но и привлечение внимания к открытию на территории аббатства Grimbergen мини-пивоварни, которая будет специализироваться на выпуске пива по чудом восстановленным по сохранившимся в аббатстве документам рецептам, самый ранний из которых относится к XII веку.

Карел Стаутемас, отец аббатства Grimbergen, ответственный за проект мини-пивоварни: Пиво всегда было частью жизни аббатства, и мы гордимся теми сортами, которые имеем сегодня. Отправившись в невероятное путешествие по страницам древних текстов о традициях пивоварения, написанных на латыни и старом голландском языке, мы обнаружили списки ингредиентов пива, варившегося в прошлых веках, информацию об используемом хмеле, типах бочек и бутылок и даже готовые рецепты. Мы с нетерпением ждем возможности воссоздать традиционные сорта снова и продолжим изучать библиотеку, чтобы найти ещё нераскрытые секреты книг и узнать о пивоваренном искусстве Бельгии.

Книги хранились в библиотеке аббатства несколько сотен лет, и недавно их извлекли на свет, чтобы раскрыть утерянные способы пивоварения. Коллекция пережила три пожара, которые дотла разрушали здание, но все три раза аббатство возрождалось из пепла, что и отражено в его гербовом символе — фениксе. В 1798 году во время Французской революции книги спасли благодаря хитрости — в стене библиотеки пробили дыру и вынесли 300 книг, прежде чем пожар уничтожил аббатство.

Кроме мини-пивоварни здесь, сообщается в релизе компании «Балтика», которая является ответственным импортером бренда, будут открыты бар и ресторан, где все совершеннолетние желающие могли познакомиться со средневековыми вкусами пива и попробовать блюда традиционной бельгийской кухни.