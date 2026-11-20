Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний попросила перенести введение новых правил для курьеров на электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) как минимум до 2029 года. Обращение направили в правительство, профильные министерства и мэру Москвы. Об этом сообщают «Ведомости».

В объединение входят Ozon, Wildberries & Russ, X5, «Вкусвилл», «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда», «Купер», «Самокат», «Магнит» и «Лента». Компании считают, что для перехода на новые требования необходимо время: нужно подготовить курьеров, обновить парк транспорта, пересмотреть маршруты и развить городскую инфраструктуру. Без переходного периода изменения могут привести к перебоям в работе доставки.

Среди предложений Минтранса — ограничить движение курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам и пешеходным зонам, а также распространить на часть такого транспорта требования, предполагающие наличие водительского удостоверения категории М. По оценке участников рынка, переоснащение и организационная перестройка потребуют значительных ресурсов. Стоимость обучения для получения прав, по данным ассоциации, составляет 20−30 тыс. руб.

В качестве альтернативы немедленному введению ограничений компании предлагают поэтапно внедрять меры контроля. Среди них — установка модулей интернета вещей для ограничения скорости, создание медленных зон в местах с интенсивным пешеходным движением и развитие специальной инфраструктуры. При этом необходимость регулирования участники рынка не отрицают.

Напомним, Минтранс вынес проект поправок на общественное обсуждение в ноябре. Ранее президент поручил ведомству и МВД проработать вопрос ограничений для движения СИМ по тротуарам.