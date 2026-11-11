Женщины верят в честные скидки в «Черную пятницу» чаще мужчин

Две трети россиян считают «Черную пятницу» обманом покупателей. При этом женщины доверяют распродаже почти вдвое чаще мужчин: 15% против 8%. Такие данные получил SuperJob по итогам опроса экономически активного населения из всех округов России.

В честное снижение первоначальных цен верят 12% опрошенных, еще 21% затруднились с оценкой. Скептицизм усиливается с возрастом: среди респондентов младше 35 лет скидкам доверяют 17%, в группе 35−45 лет — 10%, а среди россиян старше 45 лет — только 4%.

Самыми недоверчивыми оказались участники опроса с доходом от 150 тыс. руб.: 78% из них считают распродажу обманом, и лишь 4% верят в реальное снижение цен.

Покупать что-либо во время «Черной пятницы» собираются 7% россиян, 72% не планируют участвовать в распродаже, еще 21% пока не определились. Среди респондентов младше 35 лет о планах на покупки сообщили 9%, среди более старших — 4−5%.

В среднем участники акции рассчитывают потратить 17 тыс. руб. Это на 1,5 тыс. руб., или 8%, меньше, чем годом ранее. Каждый второй планирует уложиться в 10 тыс. руб. 8% готовы потратить более 50 тыс. руб.

В списке предполагаемых покупок лидируют одежда (21%), бытовая техника и электроника (16%), а также обувь (15%). Смартфоны и гаджеты планируют приобрести 8% опрошенных.

Согласно данным сервиса «Почта Mail», 37% россиян готовы месяцами ждать скидок перед «Черной пятницей».