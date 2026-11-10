Forrester: крупнейшие рекламные холдинги стали больше походить друг на друга

Исследовательская компания Forrester оценила крупнейших агентских групп в новом отчете The Forrester Wave: Media Management Services за IV квартал 2026 года. Аналитики обнаружили, что из-за консолидации рынка предложения крупнейших холдингов становятся все более похожими. Это может дать независимым агентствам возможность увеличить свою долю рынка, сообщает Digiday.

В исследовании участвовали 12 агентских групп, которые оценивали по 19 критериям. Среди них — использование ИИ в медиабаинге, управление жизненным циклом клиентов и глобальная стратегия предоставления услуг. К лидерам Forrester отнесла Omnicom, Publicis и WPP. В категорию сильных игроков вошли Dentsu, Havas, Wpromote, PMG, Tinuiti и Horizon Media. Среди претендентов оказались Stagwell, Dept и Rise.

По словам вице-президента и старшего аналитика Forrester Джея Паттисалла, главным открытием исследования стало усиление сходства между крупнейшими агентскими группами. Изначально аналитик ожидал, что сделки по слиянию и поглощению, напротив, приведут к большей дифференциации игроков.

В качестве примеров консолидации Паттисалл назвал, в том числе, приобретение IPG холдингом Omnicom, а также технологические и отраслевые приобретения Publicis. Однако, по оценке аналитика, за пределами масштаба бизнеса различия между крупными игроками оказались незначительными.

По словам участников рынка, независимые агентства могут воспользоваться изменениями на рынке. По ее словам, развитие ИИ, новые способы взаимодействия с потребителями и растущее давление на рекламодателей, которым необходимо связывать маркетинговые инвестиции с бизнес-результатами, создают возможности для компаний, способных быстрее адаптировать свои предложения.

Среди крупнейших холдингов Publicis получила наивысшую среднюю оценку по стратегии — 4,4 балла из 5. При этом Forrester отметила недостаток подтвержденных результатов в области агентного медиабаинга и экспериментов с SEO и AEO.

Аналитики также обратили внимание на положение WPP. По мнению Паттисалла, возможности холдинга на рынке медиасервисов превосходят его текущую репутацию среди участников рынка. Он связал это в том числе с негативным восприятием компании инвесторами на фоне прежнего управления.

Ранее сообщалось, что Omnicom Media возглавила глобальный рейтинг медиагрупп RECMA. Группа занимает почти треть рынка по объему медиабюджетов и биллингов.