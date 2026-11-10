Россиян раздражает копирование известных брендов

Намеренное копирование названий, логотипов и упаковки известных брендов вызывает у россиян преимущественно негативную реакцию. Для 22% респондентов такое сходство выглядит попыткой обмануть покупателя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос НАФИ.

Еще 19% опрошенных, видя такое сходство, испытывают раздражение, а 17% — недоверие к компании. Положительно к подобному маркетинговому приему относятся только 2% опрошенных.

В то же время отношение к российским маркам, которые выпускают товары, похожие на продукцию ушедших иностранных брендов, значительно мягче. Скорее положительно к ним относятся 39% участников исследования, нейтрально — 43%, отрицательно — 12%.

За последний год 40% россиян стали чаще замечать товары с названиями, логотипами или упаковкой, напоминающими известные марки. Еще треть опрошенных не заметили изменений, а 7% стали встречать такие продукты реже.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что знакомое оформление помогает покупателю быстрее найти замену привычному продукту и сформировать ожидания от него. Но для удержания аудитории производителям необходимо подтвердить эти ожидания качеством и ценой. Само по себе сходство с известной маркой не гарантирует лояльности.

Ранее сообщалось, что две трети россиян готовы переключиться на незнакомый бренд ради банковского кешбэка.