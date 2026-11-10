Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2026 в 06:10

Россиян раздражает копирование известных брендов

Почти четверть покупателей считают намеренное сходство товаров попыткой ввести их в заблуждение

Намеренное копирование названий, логотипов и упаковки известных брендов вызывает у россиян преимущественно негативную реакцию. Для 22% респондентов такое сходство выглядит попыткой обмануть покупателя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос НАФИ.

Еще 19% опрошенных, видя такое сходство, испытывают раздражение, а 17% — недоверие к компании. Положительно к подобному маркетинговому приему относятся только 2% опрошенных.

В то же время отношение к российским маркам, которые выпускают товары, похожие на продукцию ушедших иностранных брендов, значительно мягче. Скорее положительно к ним относятся 39% участников исследования, нейтрально — 43%, отрицательно — 12%.

За последний год 40% россиян стали чаще замечать товары с названиями, логотипами или упаковкой, напоминающими известные марки. Еще треть опрошенных не заметили изменений, а 7% стали встречать такие продукты реже.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что знакомое оформление помогает покупателю быстрее найти замену привычному продукту и сформировать ожидания от него. Но для удержания аудитории производителям необходимо подтвердить эти ожидания качеством и ценой. Само по себе сходство с известной маркой не гарантирует лояльности.

Ранее сообщалось, что две трети россиян готовы переключиться на незнакомый бренд ради банковского кешбэка.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.