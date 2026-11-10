Маркетологи не успевают адаптироваться к росту ИИ-агентов

Большинство директоров по маркетингу пока не успевают перестраивать стратегии под растущую популярность ИИ-агентов. Только 61% руководителей изменили контент-стратегии для защиты брендов, а 42% активно отслеживают и исправляют недостоверную информацию о своих компаниях в материалах, созданных искусственным интеллектом. Об этом пишет MediaPost со ссылкой на исследование Gartner.

При этом 94% опрошенных планируют в течение следующего года увеличить инвестиции в каналы взаимодействия с людьми. Адаптация к агентной электронной коммерции пока остается одной из наименее приоритетных задач: только 11% маркетологов определяют подход к этому направлению.

Необходимость адаптации подтверждают данные компании Human Security, специализирующейся на кибербезопасности и анализе интернет-трафика. По ее оценкам, 85% запросов от агентов попадают непосредственно на страницы товаров и результатов поиска.

Электронная коммерция остается крупнейшим сегментом агентного трафика — на нее приходится 60%. В октябре агентный трафик в целом увеличился на 157% по сравнению с сентябрем и на 697,5% относительно августа. При этом агенты пока чаще изучают товары, чем совершают покупки, однако число запросов, доходящих до оформления заказа, растет.

По данным Human Security, около 89% агентных запросов в интернете в октябре приходилось на решения Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и OpenAI.

Ранее сообщалось, что Amazon не видит угрозы своему рекламному бизнесу со стороны сторонних ИИ-агентов. В компании полагают, что существующие инструменты пока не обеспечивают покупателям более удобного опыта.