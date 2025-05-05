Зарплаты россиян вырастут в полтора раза за три года

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок вырастут на 51,15% до 2028 года. Уже в текущем году зарплаты приблизятся к 102,7 тыс. руб., прибавив 16,8% год к году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

В 2026 году показатель вырастет на 11,4% до 114,4 тыс. руб., в 2027 году — на 8,3% до 123,8 тыс. руб. К концу прогнозного периода — в 2028 году — зарплата достигнет 132,9 тыс. руб. (+7,3% год к году).

По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87,9 тыс. руб., следует из данных Росстата. В феврале среднемесячные номинальные зарплаты выросли на 13,6% год к году, реальные — на 3,2%.

Минэк предусматривает уровень безработицы в 2,5% на протяжении всего прогнозного диапазона, а также ждет замедления роста реальных располагаемых доходов населения до 5,9% в 2025 году.

По словам аналитиков, в прогнозах сохраняется общая тенденция к замедлению темпов роста доходов, что, с одной стороны, указывает на истощение резервов компаний, а с другой — на адаптацию рынка труда к новым условиям в виде очень незначительного кадрового резерва.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата PR-специалистов в России превысила 141 тыс. руб. Самая высокая зарплата в сфере коммуникаций — у Account PR-менеджеров, их доход составляет 250 тыс. руб.