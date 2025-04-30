Средняя зарплата PR-специалистов в России превысила 141 тысячу рублей

За год средняя заработная плата PR-специалистов выросла на 16,8%, до 141,2 тыс. руб. Самая высокая зарплата в сфере коммуникаций — у Account PR-менеджеров, их доход составляет 250 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании коммуникационной группы Vinci Agency. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Татьяна Куликова, директор по PR и New Media в Vinci Agency: Рынок PR-услуг активно развивается в России: бизнес все чаще обращается к агентствам за продвижением, увеличивая бюджеты. В то же время при высоком спросе сохраняется проблема дефицита квалифицированных кадров. С каждым годом все сложнее найти кандидатов, которые готовы ответственно и с интересом относиться к своей работе. Компаниям приходится в прямом смысле сражаться с конкурентами за соискателей: повышать зарплаты, адаптировать условия труда, вводить ДМС и развивать корпоративную культуру.

Средняя зарплата у младших PR-специалистов выросла за год с 52,5 до 80 тыс. руб., у Middle PR-менеджеров — с 120−150 до 130−150 тыс. руб. Senior PR-менеджерам в прошлом году предлагали зарплаты в размере 170−180 тыс. руб., в этом году —180−200 тыс. руб. Account PR-менеджеры годом ранее зарабатывали 195−210 тыс. руб., сейчас — 250 тыс. руб.

В базу исследования легли результаты 100 собеседований с целевыми кандидатами и внутренняя аналитика компании.

Ранее россияне рассказали, сколько, по их мнению, зарабатывают пиарщики. По словам респондентов, средняя ежемесячная зарплата опытного PR-специалиста может составлять около 155 тыс. руб.