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18+
11.11.2022 в 16:20

Зарплаты опытных диджитал-маркетологов выросли на 53% за год

Для специалистов без опыта или с опытом до трёх лет ситуация почти не изменилась

Медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях диджитал-маркетологов с опытом от шести лет выросла за год на 53% и составила 115 тыс. руб. в 2022 году. Зарплаты новичков в профессии почти не изменились: соискатели без опыта могут рассчитывать на оклад в 41,5 тыс. руб. (+0,7% год к году), а маркетологи с опытом от года до трёх лет — на оклад в 60,2 тыс. руб. (+1,5% год к году). Специалистам с опытом от трёх до шести лет предлагают вакансии с окладом на 13% выше — порядка 90,5 тыс. руб., сказано в отчёте о результатах исследования платформы Roistat и сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru (имеется в распоряжении Sostav).

Ситуация иная для маркетологов с навыками аналитики. Без опыта работы такие специалисты могут рассчитывать на 15% меньшую зарплату, чем в 2021 году, — 40,2 тыс. руб. Соискатели с опытом от года до трёх лет могут рассчитывать на заработную плату в 70,2 тыс. руб. (+6%), а с опытом от трёх до шести лет — на зарплату 96,8 тыс. руб. (+9%). Медианная желаемая зарплата соискателей на позиции диджитал-маркетолога со знанием аналитики составляет 80,5 тыс. руб.

Герман Гаврилов, основатель маркетинговой платформы Roistat:

Маркетологам со знанием аналитики компании готовы платить больше. Бизнесу необходим не «удачливый» маркетолог, который с помощью интуиции определяет, какая реклама сработала лучше, а опытный специалист, способный показать с помощью цифр эффективность его работы. Такие специалисты чаще получают отклик у работодателей: в среднем на одно резюме диджитал-маркетологов с навыками аналитики приходится 14 откликов, против 11 у обычного специалиста. И в будущем интерес работодателей к кандидатам с такими скиллами будет только увеличиваться, следом за потребностью бизнеса в аналитике.

Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru:

Больше всего вакансий для диджитал-маркетологов с требованиями к аналитике в этом году разместили ИТ-компании, ретейловые сети, FMCG-производители и маркетинговые агентства полного цикла. При этом наиболее часто такое требование можно сегодня встретить в вакансиях от компаний из сферы добычи сырья, госструктур и управляющих компаний. Аналитические навыки остаются самыми востребованными у маркетологов и по-прежнему упоминаются в свыше половины вакансий.

Среди главных требований к диджитал-маркетологам работодатели чаще всего указывают:

  • знание контекстной рекламы (37%);
  • знание интернет-рекламы (33%);
  • умение работать с «Яндекс Метрикой» (26%).

Популярные гибкие навыки (soft skills) в вакансиях маркетологов — креативность (10,4%), работа в команде (7,9%), аналитическое мышление (6,2%).

В рамках исследования был проанализирован контент свыше 10 тыс. вакансий для диджитал-маркетологов, размещённых в 2021−2022 гг. на hh.ru по всей России.

В марте и апреле число вакансий маркетологов было на 25% меньше, чем в предыдущие месяцы. Например, 32 тыс. в апреле по сравнению с 58 тыс. в феврале. К маю разрыв усугубился. Однако уже в конце лета и начале осени компании стали активнее открывать позиции для маркетологов. Сегодня на одну вакансию в этой сфере приходится четыре соискателя против трёх в прошлом году.

Мария Полищук
HeadHunter hh.ru Roistat
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