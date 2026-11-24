Unilever, владелец брендов Dove, Hellmann’s и Persil, сократила расходы на телевизионную рекламу в Великобритании более чем на 50% за 2026 год по сравнению с прошлым. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные отраслевых источников.

Сильнее всего сокращение затронуло Channel 4, где рекламные расходы компании упали на 92%. На Sky они снизились на 44%, а на ITV — на 42%.

Одновременно Unilever активно развивает работу с авторами контента. За два года компания увеличила сеть инфлюенсеров с 75 тыс. до более чем 500 тыс. человек. Директор по маркетингу Леандро Баррето заявил, что контент авторов приносит примерно в 1,5 раза большую отдачу от инвестиций, чем брендированный контент.

При этом компания не отказывается от традиционной рекламы полностью. Около 70% ее маркетингового бюджета сейчас приходится на цифровые каналы, однако Unilever продолжает инвестировать в телевизионные кампании на международных рынках.

Исследование Thinkbox, организации, представляющей коммерческое телевидение Великобритании, показывает другую сторону ситуации: эфирная телереклама обеспечивает 39% прироста рекламной узнаваемости, тогда как на инфлюенсеров приходится около 1%.

Ранее Unilever сообщила, что повысила отдачу от медиарекламы на 15% с помощью ИИ.