Спрос на маркетологов начал восстанавливаться после резкого падения

Спрос работодателей на маркетологов в России начал медленно восстанавливаться после резкого падения, вызванного началом спецоперации на Украине. Медианная желаемая зарплата у соискателей за год почти не изменилась и составляет 55 тыс. руб. Работодатели же увеличили предлагаемую зарплату с 53 тыс. руб. до 58 тыс. руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Roistat и hh.ru.

В марте и апреле число вакансий маркетологов было на 25% меньше, чем в предыдущие месяцы, например, 58 тыс. в феврале и 32 тыс. в апреле, к маю разрыв усугубился. Однако уже в конце лета и начале осени компании стали активнее открывать позиции для маркетологов. Сегодня на одну вакансию в этой сфере приходится четыре соискателя против трёх в прошлом году.

Маркетологи и сами снижали активность в поиске работы. В феврале количество открытых резюме уменьшилось почти на 33 тыс. по сравнению с январем. С июля число резюме в сфере маркетинга демонстрирует рост. В октябре их разместили уже 176,5 тыс. специалистов, а в январе — 183,5 тыс.

Общее снижение спроса эксперты в первую очередь объясняют уходом из РФ зарубежных брендов и закрытием российских офисов иностранных холдингов. Чаще всего снижают затраты на это направление компании из сферы интернет-маркетинга, торговли, туризма, FMCG и бьюти, добавляет сооснователь Vinci Agency Мария Лапук.

Конкуренция в этой сфере будет увеличиваться среди начинающих специалистов. Однако опытным специалистам волноваться не стоит — на кризисном рынке «охотятся» на маркетологов с сильными кейсами и опытом в крупных компаниях и агентствах, отмечает гендиректор DigitalMust Алексей Таранов.

Ранее аналитики «Авито Услуг» выяснили, что российские компании и частные заказчики стали чаще нанимать специалистов на аутсорс. Наиболее популярны творческие и креативные специалисты: спрос на услуги дизайнеров, продюсеров и копирайтеров за год вырос в среднем более чем в два раза.