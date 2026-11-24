37% опрошенных россиян согласились бы на трудоустройство с зарплатой в конверте. 40% не согласились бы, 23% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

Чаще о несогласии работать за «серую» зарплату говорили женщины (43% против 37% среди мужчин), лица 45 лет и старше (43%), люди с высшим образованием (39%) и те, кто получает от 150 тыс. руб. в месяц (43%).

О согласии на трудоустройство с зарплатой в конверте чаще заявляли мужчины (43% против 30% среди женщин), люди 35−44 лет (40%), лица со средним профессиональным образованием (38%) и респонденты, зарабатывающие от 150 тыс. руб. в месяц (38%).

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны.