Дополнительные бюджеты в перформансе не гарантируют пропорционального роста лидов. Эксперты «АДВ+Эндемика» рассказали Sostav, с какими барьерами сталкиваются бренды при масштабировании спроса, почему растет CPL и как на эту динамику влияют брендовые инвестиции.

Где заканчивается перформанс

Типичная ситуация для бизнеса: даже в случае, если рекламный бюджет увеличивается, количество обращений не растет пропорционально. При этом стоимость лида (CPL) начинает расти быстрее объема лидов. Одна из причин — ограниченная емкость уже сформированного спроса, который можно собрать «здесь и сейчас».

​Перформанс-каналы особенно эффективны при работе с формированным спросом у потребителей. Между рекламным контактом онлайн и конверсией проходит минимум времени, поэтому перформанс-каналы максимально удобны для отчетности: результат легко измерить и привязать к конкретному действию.

Однако объем аудитории, готовой к покупке прямо сейчас, всегда ограничен. На первом этапе реклама выкупает наиболее доступную часть спроса. Чтобы расти дальше, приходится выходить на аудиторию с более слабым намерением. В результате вероятность конверсии снижается, а стоимость привлечения пользователей может расти.

На отдельных рынках этот тренд уже подтверждается аналитикой:

Автомобили: количество лидов в марте 2025 года сократилось на 23% YoY.

Премиальная недвижимость: CPL вырос с 31 тыс. до 58 тыс. рублей (+88%).

Медицина: стоимость лида в H1 2025 года увеличилась на 9,9%.

(Источники: Исследование Callibri 2025, исследования Calltouch 2025: Реальный CPL в индустрии авто, Рынок недвижимости).

Решение о покупке начинается не с заявки

Форма заявки редко бывает первым касанием с компанией. В недвижимости 55% потенциальных покупателей первичного жилья в России собираются вначале проверить репутацию застройщика. По данным Forbes и Data Insight, электронике 72% покупателей видят медийную рекламу до совершения заказа, а 40% изначально имеют сформированный пул предпочтительных брендов.

По данным внутреннего исследования АДВ (CJM 2025−2026), ​в дорогих категориях и продуктах с высоким чеком цикл принятия решения может растягиваться на несколько месяцев. За это время человек неоднократно сталкивается с коммуникацией бренда, читает отзывы и сравнивает характеристики.

​Когда такой пользователь, наконец, вводит в поисковике название компании и оставляет заявку, модель атрибуции по последнему клику приписывает 100% успеха последнему каналу или касанию, как правило, контекстной рекламе. Хотя намерение могло формироваться задолго до последнего клика.

​Охватная реклама создает необходимый контекст: когда бренд уже знаком, покупателю гораздо проще включить его в свой набор рассматриваемых брендов. Например, исследование e-commerce брендов в Северной Европе показало, что после запуска охватных кампаний объем брендовых запросов увеличился на 26% в течение 1−2 месяцев.

​Более того, можно ожидать, что рост узнаваемости бренда будет способствовать повышению эффективности перформанса. По данным совместного исследования TikTok и Tracksuit (на основе 11 брендов и 60 наблюдений, 2021 — 2024 гг.):

за базу сравнения принят коэффициент конверсии для уровня узнаваемости 20%;

при 40% коэффициент вырастает в 1,48 раз выше базового уровня;

при 60% — в 2,86 раз выше базового уровня.

(Источники: TikTok x Tracksuit, The Awareness Advantage, 2021−2024. модель на 11 брендах и 60 наблюдениях. TikTok Study: Brand Awareness boosts Performance Marketing ROI by 286%).



Охватные медиа не конкурируют с перформансом за последний клик, они меняют контекст, в котором этот клик совершается.

Как охват возвращается в перформанс

Увидев медийную рекламу, человек редко кликает сразу. Он запоминает бренд и возвращается спустя время через поиск или прямые заходы. По данным исследования видеорекламы на СТV от «Яндекс Рекламы» 2025 года, отложенный эффект проявился в изменениях метрик:

рост поисковых запросов составил 42%;

рост визитов на сайт 44%;

рост целевых действий (конверсий) 31%.

В отдельном исследовании Paid Social зафиксирован рост визитов из поиска на 19%; 71% этого эффекта пришлось на органический поиск, 29% — на платный.

Оптимальное распределение бюджетов (Brand vs Performance)

Универсальных пропорций по рынку нет. Они зависят от категории, стадии бренда и конкуренции. Зрелому бренду достаточно меньшей доли охвата: перформанс забирает уже сформированный спрос. Новому продукту или бренду на конкурентном рынке нужно больше инвестировать в охват — иначе перформанс быстро упирается в рост CPL.

Для премиум‑сегмента обычно важнее брендовые инвестиции из‑за длинного цикла сделки, для масс‑маркета с коротким циклом — перформанс и промо. ​Финальное соотношение определяется по динамике брендового поиска, качеству и количеству лидов, ROI, инкрементальности, стоимости лида (CPL) и результатам экспериментов.

Почему охват сам по себе не снижает CPL

Рост знания бренда создает поток целевых пользователей, но конверсия зависит от всей цепочки:

понятность оффера и релевантность посадочной страницы;

длина и удобство формы заявки;

соответствие рекламных обещаний реальному продукту.

​CPL — это результат работы всего маркетинг-микса, а не только перформанс-кабинетов. Потенциальная механика снижения CPL работает через цепочку: расширение охвата — попадание в набор рассматриваемых брендов — формирование спроса — повышение конверсии — снижение CPL, когда лиды растут быстрее расходов.

Как проверить гипотезу на практике

Чтобы оценить вклад охватных медиа, необходимо:

Запустить Conversion Lift тест (оценка инкрементального эффекта): при совпадении всех остальных условий теста разделить аудиторию/гео на контрольную (только перформанс) и тестовую (перформанс + охват) группы, чтобы сравнить лиды, CPL и оценить чистый инкрементальный объем от медийной рекламы.

Использовать сквозную аналитику и цепи Маркова (анализ наблюдаемых путей конверсии): это позволит восстановить цепочки явных касаний пользователя с брендом и определить вклад охватных каналов в цепочку конверсий.

Применять эконометрическое моделирование/MMM (оценка долгосрочного вклада каналов): этот метод необходим для комплексного учета множества внешних факторов при наличии достаточного объема исторических данных.

Вывод

Лид фиксируется в перформанс в тот момент, когда спрос уже стал достаточно конкретным. Но сам спрос мог формироваться гораздо раньше. Покупатель мог несколько раз увидеть бренд, запомнить его, изучить категорию, сравнить предложения и только потом начать поиск. В категориях с длинным циклом принятия решения на это уходят месяцы.

Поэтому охват и перформанс в рамках медиаплана выступают как два взаимосвязанных направления поддержки, которые могут одновременно запускаться для параллельного сбора текущего спроса и прогрева новой аудитории.

И здесь особенно важна аналитика. Если принимать решения только по последнему касанию, часть эффекта неизбежно останется за пределами отчета. Нужно одновременно поддерживать сегодняшний спрос и создавать следующий, а затем проверять, действительно ли эта связка дает дополнительный результат.