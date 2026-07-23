Загрузки VK и Max из альтернативных магазинов выросли в полтора раза

Удаление приложений VK и мессенджера Max из App Store и Google Play спровоцировало заметный рост интереса пользователей к их скачиванию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Вордстат».

По информации аналитиков, в первые три дня после исчезновения Max из Google Play количество поисковых запросов, связанных с загрузкой мессенджера, выросло почти в 1,8 раза по сравнению с предыдущим трехдневным периодом. Наиболее существенный прирост показали запросы «Скачать макс» (+82%) и «скачать max» (+59%). В целом интерес к скачиванию мессенджера увеличился на 79%.

Аналогичная динамика наблюдается и у сервисов VK . Число запросов на скачивание приложения «ВКонтакте» выросло на 46%, а интерес к загрузке «Одноклассников» увеличился почти в два раза.

По данным RuStore, количество загрузок приложений «ВКонтакте», Max и «VK видео» из российского RuStore на прошлой неделе, с 13 по 19 июля, в среднем выросло на 50%.

Кроме того, удаление из Google Play не помешало приросту среднего количества публичных каналов и их суммарной аудитории в мессенджере, следует из данных аналитического сервиса MaxStat. Первый показатель в период с 17 по 19 июля увеличился на 2,3% в сравнении с периодом 13−15 июля, до 321 тыс. каналов, второй — почти на 2%, до 282,3 млн.

Напомним, 25 июня Apple удалила из App Store ключевые сервисы VK, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», VK Видео, VK Музыку, VK Знакомства и Mail.ru. 16 июля приложения VK также стали недоступны для скачивания в магазине приложений Google Play