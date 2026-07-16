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16.07.2026 в 13:50

Мессенджер «Макс» удалили из Google Play

Ранее он исчез из  App Store

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Приложения VK и MAX удалили из Google Play. Об этом сообщил разработчик, уверяя, что ранее установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений.

В недоступности мессенджера убедилась редакция Sostav.

В VK отметили, что оба приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

«Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK», — также добавили в компании.

Месяц назад MAX стал недоступен для скачивания в App Store. В VK связывали ситуацию с действиями зарубежных технологических компаний.

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