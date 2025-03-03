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03.03.2025 в 05:40

За рекламу в незарегистрированных Telegram-каналах будут штрафовать

Также накажут за репосты таких каналов

В Госдуме обсуждают введение ответственности за размещение рекламы в Telegram-каналах с аудиторией более 10 тыс. человек, чьи владельцы не прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Штрафовать будут как за размещение рекламы на таких каналах, так и за репост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

Он пллбещал, что появится ответственность и для рекламодателей, которые на незарегистрированном Telegram-канале, где больше 10 тыс. подписчиков, размещают рекламу. По словам депутата, такая мера направлена на то, чтобы выбить ресурсную базу из анонимного сектора и снизить количество получаемых им денег.

Напомним, с 1 ноября 2024 года владельцы страниц с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков должны зарегистрироваться в Роскомнадзоре и внести свою площадку в специальный реестр. Требование распространяется на всех российских блогеров и бизнес. С 1 января 2025 года реклама на незарегистрированных страницах запрещена. Кроме того, в Госдуме сейчас обсуждается законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах.

Ранее сообщалось, что 8,8% русскоязычных Telegram-каналов подпадают под обязательство подавать сведения о себе в Роскомнадзор и регистрировать страницу в специальном реестре

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