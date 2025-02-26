Почти 9% Telegram-каналов подпадают под требование об обязательной регистрации

8,8% русскоязычных Telegram-каналов подпадают под обязательство подавать сведения о себе в Роскомнадзор и регистрировать страницу в специальном реестре. Об этом говорится в исследовании сервиса «Точка Реклама», которое есть в распоряжении Sostav.

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков должны зарегистрироваться в Роскомнадзоре и внести свою площадку в специальный реестр. Требование распространяется на всех российских блогеров и бизнес. С 1 января 2025 года реклама на незарегистрированных страницах запрещена. За несоблюдение требований предусмотрены административные штрафы.

«Точка Реклама» рассмотрела 557 тыс. каналов, из них 226 тыс. — открытые и без контента 18+. На их основе были сделаны выводы.

Из 226 тыс. открытых Telegram-каналов активными оказались 102 тыс. Столько каналов публиковали новые сообщения в период с 1 января по 7 февраля 2025 года.

Некоторые каналы создаются для тестирования идей, разовых кампаний или временного контента и потом забрасываются.

Юлия Криган, дата-журналист «Точки»: Часть каналов остается в формате «архива» — новые публикации не выходят, но информация остается доступной. Бизнес-каналы, в свою очередь, часто используют Telegram не для регулярного контента, а для редких анонсов и новостей. Таким образом, высокая доля неактивных каналов — это закономерность платформы с низким порогом входа, где можно вести канал эпизодически без риска потери аудитории.

Среди активных каналов 82 тыс. имеют до 10 тыс. подписчиков и не подпадают под обязательную регистрацию в Роскомнадзоре. Оставшиеся 20 тыс. — каналы с 10 тыс. подписчиков и более, для которых регистрация обязательна. От общего числа открытых и без контента 18+ каналов это составляет 8,8%.

Аналитики связывают относительно небольшое количество каналов с аудиторией свыше 10 тыс. пользователей с тем, что без вложений в продвижение набирать подписчиков в Telegram сложнее, чем в соцсетях. В мессенджере нет встроенных рекомендаций и органического продвижения, а рост зависит от внешних упоминаний и репостов. Поддержание крупных каналов требует регулярного выпуска контента, что делает их развитие ресурсоемким.