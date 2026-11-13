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13.11.2026 в 07:00

Комитет Госдумы поддержал законопроект об образе многодетной семьи в рекламе

Правила смогут разрабатывать отраслевые объединения рекламного рынка

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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о популяризации традиционных и семейных ценностей в рекламе. Документ предусматривает положения об использовании образа благополучной многодетной семьи — с тремя и более детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, объединения рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей, созданные в форме ассоциаций, союзов или некоммерческих партнерств, смогут разрабатывать обязательные для своих членов правила использования такого образа. Они будут применяться в случаях, когда в рекламе предполагается показать семью с ребенком.

Отдельное требование касается социальной рекламы. Если при ее производстве и распространении используются закупки соответствующих работ и услуг, а в ролике или другом материале предполагается образ семьи с ребенком, рекламодатели должны будут обеспечить изображение благополучной семьи как минимум с тремя детьми.

Председатель комитета Максим Топилин заявил ТАСС, что инициатива направлена на формирование позитивного восприятия многодетной семьи и укрепление традиционных семейных ценностей. По его словам, предложенный механизм сочетает государственное регулирование с саморегулированием рекламного рынка.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в октябре. Ранее инициативу ФАС поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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