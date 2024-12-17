Рекламодатели потратили на размещения в запрещенных соцсетях 4,7 млрд рублей

Российские блогеры значительно нарастили доходы в запрещенных соцсетях, несмотря на их блокировку. Рекламодатели потратили на этих площадках 4,7 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацю блогеров и агентств (АБА).

В Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) доходы крупных блогеров с аудиторией выше 800 тыс. человек, увеличились на 20% к прошлому году. За 11 месяцев 2024-го пятерка отечественных крупнейших блогеров суммарно заработала более 130 млн руб.

В целом рекламодатели потратили на рекламу в Instagram, X и Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) за 11 месяцев текущего года в восемь раз больше, чем годом ранее, — 4,7 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года потрачено 581 млн.

Рост доходов блогеров, по данным АБА, связан скорее с увеличением стоимости размещений, нежели с притоком новых рекламодателей. Instagram продолжает удерживать свои позиции на российском диджитал-рынке, а формат Reels является наиболее излюбленным для рекламных интеграций. Facebook, изначально более предпочтительный для текстовых публикаций, не снискал особого интереса среди рекламодателей.

Однако участники рынка настаивают, что процесс «переливания» аудитории продолжается, и с течением времени ситуация как минимум выровняется. Интерес рекламодателей к отечественным соцсетям, например «VK Клипы» и Yappy, растет. Эти площадки развивают технологии и в большей степени привлекают бренды, рекламные кампании которых нацелены на региональную аудиторию.

Ранее сообщалось, что стоимость продвижения в Telegram в 2024 году выросла на 10−40%. При этом выбрать подходящий канал для размещения рекламы становится все сложнее.