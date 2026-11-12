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12.11.2026 в 05:30

VK, «Яндекс» и ГПМ обсуждают объединение продаж интернет-рекламы

Компании могут создать единый сейлз-хаус для консолидации диджитал-инвентаря

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VK , «Яндекс» и «Газпром-Медиа Холдинг» обсуждают объединение продаж цифровой рекламы. Один из рассматриваемых вариантов — создание общего сейлз-хауса, который будет продавать инвентарь всех трех компаний. В частности, речь идет об интеграции в структуру видеоплатформы Rutube. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рекламном рынке.

Единый продавец позволит упорядочить продажи, согласовать ценовую политику и повысить заполняемость рекламных площадок. Это позволит увеличить рекламную выручку партнеров. Инициатором переговоров, как утверждают источники издания, выступает VK. Однако кончательная модель объединения пока не согласована: стороны обсуждают, кто будет управлять общей структурой и на каких условиях.

Эксперты проводят параллели с телевизионным рынком, где продажами большей части рекламы занимается Национальный рекламный альянс.

Обсуждение происходит на фоне замедления роста рекламного рынка: по данным АКАР, в первом полугодии 2026 года объем рекламы в традиционных медиаканалах увеличился на 4% год к году. При этом рекламная выручка VK за январь — сентябрь выросла на 11%, до 76,8 млрд руб., а оборот «Яндекса» от рекламы и продвижения — на 10%, до 379 млрд руб.

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