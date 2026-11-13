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13.11.2026 в 06:30

Объем обязательной информации в рекламе могут сократить

Комитет по экономической политике поддержал соответствующий законопроект

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изменении требований к обязательной информации в рекламе. Поправки позволят сократить объем сведений, которые необходимо размещать непосредственно в рекламном сообщении. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сейчас в рекламе товаров, продаваемых дистанционно через интернет, необходимо указывать сведения о продавце: наименование, место нахождения и регистрационный номер юридического лица или данные индивидуального предпринимателя. Согласно законопроекту, вместо этого в рекламе можно будет разместить адрес информационного ресурса, где покупатель сможет ознакомиться с обязательными сведениями о продавце и заказать товар.

Изменения также затронут рекламу конкурсов, игр и других стимулирующих мероприятий, участие в которых связано с покупкой определенного товара. Подробную информацию об организаторе, правилах участия, призах и порядке их получения можно будет разместить на отдельном ресурсе. При этом срок проведения мероприятия по-прежнему потребуется указывать непосредственно в рекламе.

Схожий механизм предлагается для рекламы основанных на риске игр и пари: в рекламном сообщении можно будет указать источник информации об организаторе и условиях проведения, включая правила, сведения о призовом фонде и порядке получения выигрышей. Сроки проведения розыгрышей также останутся обязательными для самой рекламы.

Как пояснил зампред комитета Алексей Говырин, такой подход позволит перенести подробные сведения в отдельный источник, а рекламное сообщение сосредоточить на товаре или мероприятии.

Ранее сообщалось, что 65% потребителей стараются избегать рекламы.

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