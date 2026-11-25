19 ноября вышла Grand Theft Auto VI — продолжение культовой серии, которая за три десятилетия не только изменила игровую индустрию, но и стала частью мировой массовой культуры. За 13 лет ожидания новой части вокруг GTA сформировался ажиотаж, сопоставимый по масштабу с крупнейшими событиями индустрии развлечений.

Пока поклонники серии спорят о границах новой виртуальной свободы и переосмыслении привычных игровых механик, бизнес капитализирует интерес к релизу. Работодатели предоставляют сотрудникам дополнительные выходные, компании заимствуют эстетику Вайс-Сити для рекламных кампаний и интегрируют элементы игры в собственные продукты, рассчитывая привлечь новую аудиторию порой за счет одного лишь упоминания GTA.

Заместитель главного редактора Sostav Виктория Белова разбирается, как Grand Theft Auto приобрела столь масштабное культурное влияние, препятствует ли неоднозначное восприятие новой части ее рыночному успеху и каким образом произведение, десятилетиями высмеивавшее потребительскую культуру, само стало востребованным инструментом маркетинга.

История Grand Theft Auto началась в 1997 году с относительно простой двухмерной версии игры с видом сверху. Переломным для серии стал 2001 год, когда Rockstar Games выпустила GTA III, перенеся действие в трехмерный открытый мир. Вместо линейного прохождения заранее заданных уровней пользователи получили доступ к полноценному виртуальному городу, где смогли самостоятельно выбирать маршруты, распоряжаться своим временем и взаимодействовать с окружающим миром за пределами основного сюжета.

Впоследствии принципы, заложенные разработчиками серии, оказали значительное влияние на развитие игровой индустрии, а возможность свободно исследовать виртуальное пространство стала одной из определяющих особенностей крупных проектов. По оценке Британского института кино (BFI), именно GTA III сформировала образец жанра открытого мира, ставший ориентиром для целого поколения разработчиков.

Однако технологическое новаторство объясняет лишь часть успеха. Несмотря на то что широкую известность серии Grand Theft Auto принесла прежде всего вседозволенность, криминальная составляющая далеко не единственное, что игра предоставляет пользователю. Rockstar Games предложила редкое сочетание интерактивности, кинематографического повествования и социальной сатиры: ее города напоминают реальные американские мегаполисы, персонажи воспроизводят узнаваемые типажи, с рекламных щитов, радиостанций и телевизионных экранов звучат отголоски реальной массовой культуры, а сюжетные линии высмеивают потребительство, политический популизм, медиаиндустрию, культ знаменитостей и социальное неравенство.

Комбинация этих факторов помогает GTA сохранять популярность на протяжении десятилетий. По данным YouTube Culture & Trends, совокупное число просмотров контента по франшизе за всю историю ее присутствия на платформе превысило 900 млрд, а GTA V с момента релиза в 2013 году ежегодно входит в десятку самых просматриваемых игр на YouTube.

Присутствие GTA в медиапространстве сопоставимо по масштабу с ее коммерческим успехом. Согласно отчетности Take-Two Interactive, за время существования франшизы ее игры разошлись тиражом в более чем 475 млн копий, причем более 230 млн приходится на GTA V.

Феномен не обошел Россию стороной — серия заняла особое место в массовой культуре, став для целого поколения одним из символов взросления. Согласно исследованию VK Play, в 2022 году каждый четвертый респондент называл GTA главной игрой своего детства, а годом позже в опросе «МТС Банка» пятая часть серии возглавила рейтинг любимых видеоигр, набрав 24% голосов. Кроме того, фраза «Потрачено» закрепила статус узнаваемого интернет-мема, благодаря неофициальному, но ставшему культовым, переводу. Также по данным «М.Видео-Эльдорадо», с 2013 по 2024 год было реализовано 482 тысяч физических копий игр франшизы, уступившей по этому показателю только футбольному симулятору FIFA. Даже спустя почти 11 лет после релиза GTA V занимала первые строчки рейтинга продаж дисковых изданий в России — версии для PS4 и PS5.

Угон всех рекордов

Накопленный культурный капитал франшизы в ожидании ее продолжения обеспечили GTA VI исключительные стартовые условия. Еще в 2023 году, задолго до релиза новой GTA VI, первый трейлер набрал более 93 млн просмотров на YouTube всего за сутки, а обзор геймплея на Netflix, вышедший в августе 2026 года, собрал 31,1 млн за четыре дня.

20 ноября Take-Two обнародовала первые коммерческие результаты GTA VI, сообщив о рекордном объеме мировых розничных продаж за сутки с момента релиза — 3,79 млрд долларов с учетом предзаказов. Для сравнения, GTA V собрала первый миллиард долларов лишь спустя три дня с момента релиза.

Финансовый успех сопровождался значительной активностью игрового сообщества. По оценке Circana, в день выхода GTA VI ее запустили 56% активных пользователей Xbox по всему миру и 61% игроков PS5 в США, проводя за ней в среднем более восьми часов.

Ажиотаж охватил не только непосредственных участников игрового процесса. Согласно данным аналитической компании Streams Charts, в первые сутки после релиза GTA VI установила абсолютный рекорд по пиковой аудитории трансляций среди игровых релизов. Предыдущий рекорд, принадлежавший Valorant, был превышен более чем в 4,5 раза. На Twitch пиковая аудитория трансляций GTA VI достигла 3,31 млн зрителей, что стало абсолютным рекордом среди видеоигр за всю историю платформы.

Выход игры отразился в том числе и на посещаемости других развлекательных платформ. Как сообщает Mashable со ссылкой на внутреннюю статистику Pornhub, уже через час после релиза игры трафик сайта для взрослых в США сократился на 15,5%.

Вайс-Сити на продажу

Ажиотаж вокруг GTA VI поддерживают не только поклонники серии, но и бренды, которые одновременно усиливают интерес к релизу и используют его для привлечения внимания к собственным коммуникациям. Релиз игры стал поводом для «ньюсджекинга» — интеграции актуальной информационной повестки в маркетинговые коммуникации.

В своих коммуникациях компании по всему миру обыгрывали не только визуальные коды франшизы, но и коллективный опыт 13-летнего ожидания. BMW продемонстрировала эволюцию собственного модельного ряда со времен выхода GTA V, DHL стилизовала работу курьера под игровую миссию, а IKEA в Гонконге построила продвижение мебели для геймеров на ностальгии по подростковым годам аудитории, которая прежде отпрашивалась с уроков ради игры, а теперь берет отгулы на работе.

В ряде случаев «ньюсджекинг» выходил за рамки ситуативного контента в социальных сетях. Австралийское подразделение KFC совместно с We Are Social и Ogilvy PR организовало шуточные похороны вымышленного персонажа, предложив поклонникам игры предлог для пропуска рабочего дня. Норвежский ретейлер электроники Komplett еще за девять месяцев до релиза пообещал подарить GTA VI родителям детей, родившихся 19 ноября. Даже полиция Нидерландов использовала эстетику игры в рекрутинговой кампании Wanted. Colleagues., переосмыслив привычную для игроков механику розыска преступников в инструмент привлечения потенциальных сотрудников.

Александра Лари, основатель брендингового агентства A.LAB: Высшая точка для бренда — когда аудитория сама формирует ритуалы вокруг его продукта. В случае с GTA компания лишь дала повод, а поклонники франшизы превратили релиз в событие собственной жизни: организовали прощание со старым городом, марафоны по предыдущим частям и даже договорились о режиме тишины в подъездах. Такой уровень вовлеченности невозможно обеспечить одной рекламной кампанией. Он достигается годами благодаря качеству продукта, выполненным обещаниям и редким, но значимым появлениям в информационном поле. Даже право на перенос релиза нужно заслужить: молчание само по себе не создает ажиотажа — важно, кто молчит и чего от него ждут. Для других компаний ценность подобных культурных событий заключается в возможности разделить интересы аудитории, причем не только в рамках рекламных коммуникаций, но и в развитии HR-бренда. Так, возможность взять выходной в день релиза может оказаться эффективнее очередного тимбилдинга или корпоратива: работодатель не навязывает сотрудникам собственный сценарий досуга, а проявляет внимание к тому, что для них уже значимо.

Параллельно с независимыми рекламными инициативами развивались и официальные партнерства. Власти округа Майами-Дейд, где расположен город, послуживший прообразом Вайс-Сити, представили совместную с Rockstar Games рекламную инициативу, на реализацию которой предусмотрено 3,9 млн долларов. В результате на арене Kaseya Center появилась вывеска Welcome to Vice City, а клуб Miami Heat провел тематический матч, в рамках которого вымышленные сети Burger Shot и Cluckin' Bell обзавелись реальными точками продаж. За пределами Майами виртуальный мир GTA также нашел воплощение в физическом пространстве — лондонский универмаг Selfridges создал коллекцию по мотивам игры.

Российские бренды вступают в игру

Выход GTA VI вызвал заметный резонанс и в России, несмотря на существующие сложности с доступом к зарубежным сервисам и площадкам. В день релиза, 19 ноября, продажи GTA VI в «М.Видео» выросли в 2,8 раза по сравнению с предыдущим днем. Еще в первой половине ноября «Яндекс Маркет» зафиксировал почти трехкратный рост покупок PS5 относительно аналогичного периода октября, а расходы клиентов «Т-Банка» на пополнение PlayStation Network за месяц удвоились.

На фоне этого российские бренды задействовали самые разные форматы активаций. Девелопер «Брусника» организовал ночную трансляцию игры на фасаде высотки в центре Екатеринбурга, «Самокат» разместил наружную рекламу в эстетике Вайс-Сити, а пензенская Benza объявила выходной для поклонников GTA.

В цифровой среде компании адаптировали культурные коды франшизы под специфику собственных продуктов. Онлайн-школа Skyeng организовала международный стрим, объединив за игрой представителей разных стран, геосервис Blink представил лимитированное оформление карты «Потрачено» с неоновыми клубами, трехмерными зданиями и игровыми пасхалками, а «Яндекс» интегрировал в «Поиск» мини-игру с полицейской погоней. «Юрент», помимо того что пошутил о появлении фирменных фиолетовых самокатов в Вайс-Сити, совместно с сервисом аренды техники «БериБеру» запустил тематический городской квест, предложив пользователям отыскать виртуальную приставку, чтобы получить скидку на аренду реальной.

Иван Сиденко, креативный директор Re:evolution: Несмотря на то что GTA высмеивает корпоративную культуру и потребительство, в коллаборациях брендов с франшизой я не заметил проявлений самоиронии. Рекламодателям уже давно не столь важно, на каком инфоповоде строить продвижение, — гораздо важнее грамотно выстроить коммуникацию с учетом криминальной тематики игры. Ключевую роль в таких кампаниях играют скорость реакции и уважение к поклонникам франшизы. Чем больше фансервиса предлагает бренд, тем выше органический отклик. Особенно уместны здесь категории, связанные с потреблением вокруг игры: ритейл, фастфуд, снеки и напитки. По культурному масштабу GTA сопоставима со «Звездными войнами» и вселенной Marvel. Более того, оторванность от глобального рынка в разы усиливает эффект от коммуникаций российских брендов — отечественным геймерам приятно, что о них помнят.

Сергей Ермак, PR-директор Брусники: Искренность и способность смеяться над собой — ценнейшие качества. Это, возможно, единственное, что сегодня находит отклик у аудитории. Бренды, способные на такую коммуникацию, на уровне инстинктов воспринимаются как свои, как нечто не лишенное человеческих чувств. Люди, кажется, устали от корпораций, стерильной, выверенной, прилизанной коммуникации. Вопрос не в том, имеет ли бренд право обращаться к тому или иному культурному явлению, а в том, насколько органично оно его характеру и ценностям. GTA — феномен, выходящий за рамки демографических, географических и культурных границ. Девелопмент же — бизнес про людей и для людей. И если десятки тысяч людей говорят о GTA, как мы можем остаться в стороне? При этом GTA — это вселенная ироничных взрослых. Поэтому рекламировать с ее помощью, скажем, детское питание или радости материнства будет не слишком релевантно. В остальном ограничений не вижу.

Свобода с последствиями

Несмотря на рекордные показатели релиза и маркетинговый бум вокруг него, долгожданное возвращение на улицы Вайс-Сити вызвало неоднозначную реакцию интернет-аудитории. Одним из предметов дискуссии стало противоречие между возросшей реалистичностью виртуального мира и привычной для серии вседозволенностью.

Продолжению серии предстояло предложить нечто большее, чем улучшенную графику, поэтому Rockstar приняла решение кардинально изменить игровой мир. Прежде в GTA можно было без раздумий угнать машину или устроить перестрелку, не заботясь о последствиях, но не теперь, когда прохожие соответствующим образом реагируют на оружие, полиция запоминает приметы подозреваемых и их транспорт, из-за чего к совершению преступлений приходится основательно готовиться. Заполучить транспортное средство и вооружение также стало сложнее.

Несоответствие ожиданий аудитории разделило ее на два практически равных лагеря. Аналитическая платформа Kimola, изучившая 1850 комментариев, касающихся обсуждения новой GTA, в Reddit, YouTube и X с 8 по 19 ноября, установила, что 43% сообщений носили положительный характер, а 44% — отрицательный. При этом, согласно тому же исследованию, детализация открытого мира получила одобрение в 72% посвященных ей комментариев, тогда как 56% высказываний об игровых механиках и характере игры содержали критику. Аналитики заключили, что пользователи преимущественно приветствовали возросшую реалистичность виртуального мира, но гораздо менее охотно принимали связанные с ней ограничения свободы действий.

Другим конфликтным аспектом оказалась новая сюжетная линия. Впервые в истории серии романтические отношения легли в основу повествования. Главными героями GTA VI стали Джейсон Дюваль и Люсия Каминос — криминальный дуэт, при создании которого Rockstar Games вдохновлялась фильмами «Бонни и Клайд», «Побег», «Тельма и Луиза» и «Настоящая любовь», рассказал в интервью Game Informer старший вице-президент студии по нарративу Руперт Хамфрис. Игрокам предоставили возможность развивать отношения между протагонистами, устраивать свидания и проявлять заботу друг о друге.

Часть пользователей встретила нововведение враждебно. WIRED обратил внимание на недовольство ряда стримеров и представителей маносферы трансформацией образа мужского протагониста, от которого игра теперь предполагает эмоциональную вовлеченность в отношения и заботу о партнерше. Джейсона называли «симпом» за заботу о партнерше, а бытовые задания противопоставляли погоням и перестрелкам. При этом, как уточнили разработчики в интервью Game Informer, игра не навязывает романтический сценарий: характер отношений между протагонистами остается на усмотрение пользователя, по выбору которого герои могут остаться сообщниками.

Впрочем, часть игроков оценила игру именно за глубину отношений между протагонистами, о чем свидетельствуют отзывы, собранные The Guardian, поэтому экстраполировать реакцию критиков на всю мужскую аудиторию игры некорректно. Хотя в The Guardian эту механику назвали главным достижением игры, Ars Technica сочла часть социальной сатиры устаревшей: признание не исключает содержательных претензий.

Противоречивое восприятие GTA VI отразилось и в рейтингах. По состоянию на 24 ноября средняя оценка игры от профессиональных критиков на Metacritic составила 99 баллов из 100, тогда как пользовательская достигла лишь 5,7 из 10. Помимо претензий к темпу повествования и сюжету, на рейтинг повлияла волна нулевых оценок, которую профильные медиа охарактеризовали как «ревью-бомбинг». Вместе с тем в PlayStation Store, где оценки могут оставлять только владельцы игры, GTA VI получила 4,8 балла из пяти. Такое расхождение позволяет предположить, что масштаб полемики в интернете не вполне отражает степень удовлетворенности покупателей.