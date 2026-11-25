12 ноября Московский международный фестиваль рекламы «Красное яблоко» (Red Apple) подвел итоги 36-го сезона. В этом году церемония вышла за рамки привычного награждения: знакомый рекламщикам офисный день превратился в шоу с ведущими — Идой Галич и Никитой Мартыновым.

Событие прошло под эгидой юбилейного Национального рекламного форума (НРФ'10) и стало одним из его ярких финальных акцентов. Вечер объединил представителей креативной индустрии, агентств и брендов — людей, чьи проекты и идеи определяют рекламную повестку.

Праздник согласован

В основу концепции организаторы положили хорошо знакомый рекламной индустрии мир: рабочие встречи, дедлайны, согласования и ожидание результата. Привычная офисная атмосфера сменилась светом софитов, музыкой и аплодисментами. Ведущими церемонии стали Ида Галич и Никита Мартынов, а вручение наград чередовалось с танцевальным номером и видеообращениями иностранных членов жюри. Так обычный рабочий день превратился в большое шоу.

Василий Губин, креативный директор RoRe Lion: В рекламе никогда не бывает одного автора. Их всегда толпа: клиент, агентство, продакшн или СММ, а часто еще и селебрити со своим взглядом на все. Финчер говорил: режиссура — это как писать акварель за четыре квартала, через телескоп, по рации, а кисть держат 85 человек. В рекламе за нее еще и хватаются по очереди. В этом хаосе главный навык — слышать друг друга и при этом не потерять идею, ради которой все затевалось.

Смена формата подчеркнула идею фестиваля: за выдающимися кейсами стоят прежде всего люди, их энергия и совместная работа.

Идеи говорят на всех языках

Фестиваль вновь объединил профессионалов из разных стран. В оценке работ участвовало международное жюри, а среди зарубежных экспертов, присутствовавших на церемонии, был амбассадор фестиваля и президент конкурсного блока «Креатив» Ciro Ribeiro Rocha.

Международный взгляд на креатив — это умение находить идеи, понятные аудитории за пределами одной страны.

Андрей Губайдуллин, креативный директор рекламного агентства «Восход»: Для нас важно не просто заметить интересную локальную деталь, а почувствовать, какая человеческая правда за ней скрывается. Мы не стремимся искусственно сделать локальную историю глобальной — мы стараемся сохранить ее подлинность. Ведь за любой культурной особенностью стоит человек и его чувства, сомнения, стремления, а такие вещи уже не имеют географических границ.

В 36-м сезоне в шорт-лист фестиваля вошли 368 работ, а по итогам конкурсной программы было присуждено 190 наград: 29 золотых, 58 серебряных и 103 бронзовых. Гран-при в блоке «Креатив» получил Voskhod за The Labyrinth для Alzrus Foundation, в «Маркетинге» — BBDO с Their World для MTS, в «Медиа» — агентство «Родная Речь» с There Will Be Light для Tele2.

Главную награду «Агентство года» получило агентство «Родная Речь». Среди специальных отличий — награда «Хранитель бренда», врученная «СберМаркетингу» и «Сберу», а также специальный приз Градостроительному комплексу города Москвы за проект «Месяц градостроительства „70 лет на высоте“».

Креативу все возрасты покорны

В блоке «Молодые креаторы» участники работали с брифами «Сбера», Pulpy и благотворительной организации «Ночлежка». Для молодых специалистов фестиваль стал возможностью представить свои идеи международному профессиональному сообществу и получить обратную связь от экспертов.

Софья Тертычная, независимый эксперт и член жюри фестиваля «Красное яблоко» (Red Apple): Сильную работу отличает простота формулировки идеи. Как правило, это одно предложение, из которого фантазия уже выстраивает целую коммуникационную систему. При оценке я смотрела на точность ответа брифу, ясность механики и потенциал развития идеи в разных форматах. Подача важна, но она не может заменить идею. Если проект невозможно объяснить без длинной презентации, значит, идея еще не собрана.

Финал 36-го сезона Церемония награждения стала самостоятельным событием для рекламной индустрии. На одной сцене встретились международные эксперты, ведущие представители агентств и брендов и молодые таланты, а вручение наград превратилось в вечер, который захотелось прожить вместе с коллегами вновь.

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