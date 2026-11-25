Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Прайм Фарма» по признакам недобросовестной конкуренции. Поводом стали названия косметических средств «Фурацилин» и «ФурацилОки», которые, по мнению ведомства, могут вводить потребителей в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее с жалобой в ФАС обратились представители фармацевтической компании «Авексима». Они заявили, что «Прайм Фарма» вывела на рынок косметические средства с наименованиями, сходными с торговыми названиями известных лекарственных препаратов.

В ФАС установили, что использование таких обозначений на упаковках и другие способы продвижения продукции могли создавать у потребителей представление о наличии у косметических средств противовоспалительного, противомикробного и антибактериального действия.

Основанием для возбуждения дела стало неисполнение компанией предупреждения ведомства. Комиссия ФАС проверит действия «Прайм Фармы» на соответствие требованиям закона «О защите конкуренции».