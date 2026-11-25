«Т-Банк» создал единый центр медиабаинга и планирования, который будет отвечать за управление рекламными инвестициями всех направлений группы «Т-Технологии». Директором по медиабаингу и планированию назначена Ксения Дюбанова.
Руководителем отдела медиабаинга и спецпроектов стала Вероника Маркина. Новое направление вошло в департамент роста и развития «Т-Банка», который возглавляет Дмитрий Парамонов.
Центр объединит закупку рекламного инвентаря и медиапланирование для всех продуктов группы. В его задачи также войдут разработка единых подходов к работе с рекламными кампаниями, оценка их эффективности и аналитика размещений.
Отдельным направлением станет развитие партнерств с рекламными площадками и агентствами. Команда сосредоточится на улучшении закупочных условий, качестве сервиса и расширении доступа к рекламному инвентарю, в том числе за счет привлечения специализированных партнеров.
При выборе площадок центр будет учитывать возможности точного таргетирования, потенциал охвата целевой аудитории и эффективность размещений. Также в фокусе команды — нестандартные рекламные форматы и дополнительные способы взаимодействия с потребителями.
Дмитрий Парамонов, руководитель департамента роста и развития «Т-Банка»:
За каждым медиапланом мы хотим видеть понятную задачу бизнеса и потребность клиента. Где наше предложение будет уместно, какую роль сыграет каждый канал, какой результат мы рассчитываем получить — эти вопросы должны решаться в единой логике.
Центр объединит опыт и данные, чтобы управлять рекламными инвестициями в масштабе банка и развивать подходы, которые доказывают свою эффективность. Создание единого центра связано с ростом масштабов бизнеса группы и необходимостью консолидировать управление рекламными инвестициями.
Ксения Дюбанова, директор медиабаинга и планирования «Т-Банка»:
Сегодня медиабаинг — это не только закупка рекламного инвентаря, но и управление доступом к аудитории, качеством контакта с ней и эффективностью рекламных инвестиций.
Создавая единый центр, мы хотим объединить стратегию, планирование и закупку в одну систему. Это позволит нам принимать решения на основе общей картины, последовательно развивать экспертизу в работе с каналами привлечения и выстраивать более системное взаимодействие с рекламным рынком.