За год число вакансий в России сократилось на 19%

В первом полугодии 2026 года количество вакансий в России снизилось на 19% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Число резюме увеличилось на 33%. За два года количество вакансий сократилось на 28%, число резюме выросло на 50%. Таковы данные SuperJob.

Больше всего вакансий зафиксировано в сферах торговли, промышленности, строительства, логистики, медицины и фармы. В 2025 году в топ-5 по числу вакансий входили промышленность, строительство, торговля, логистика и ИТ.

Увеличение числа резюме характерно почти для всех сфер. Прирост особенно заметен в гостинично-ресторанном бизнесе (плюс 36%), торговле (плюс 32%), логистике (31%), строительстве (плюс 27%) и образовании (плюс 25%).

43% эйчаров говорят, что искать персонал сейчас сложнее, чем в 2025 году. 46% считают, что также, 11% — что легче. Основной причиной проблем с подбором аналитики называют несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Например, в 63% вакансий в сфере торговли не требуется опыт работы, при этом у 52% кандидатов стаж превышает шесть лет и они претендуют на высокий доход.

Доля соискателей, у которых есть постоянная работа, составила 45% (два года назад таких было 65%). 9% зарегистрированы в центрах занятости, 46% находятся вне официального учета (многие из них освоили платформенную занятость, живут за счет подработок).

Шесть из 10 соискателей не испытывают тревог, связанных с работой. Во многом это связано с распространением платформенной занятости: 24% россиян подрабатывают. Сами подработки становятся более сжатыми по времени, но более доходными. Доля тех, кто тратит на них до 10 часов в неделю, за год выросла с 60 до 67%. Доля тех, кому подработка приносит 10−30% от общего дохода, увеличилась с 38 до 40%.