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02.09.2024 в 12:30

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Telegram

Компанию подозревают в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве

Полиция Сеула начала досудебное расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям сексуального характера с использованием дипфейков. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

В правоохранительных органах сообщили, что Telegram не предоставляет необходимую для расследования информацию, такую как данные об аккаунтах, не только Южной Корее, но и следственным органам других стран, в частности, США.

Сотрудники полиции проверяют восемь Telegram-ботов, которые автоматически генерируют дипфейки, и изучают групповые чаты в мессенджере, распространяющие компрометирующие материалы. С 26 по 29 августа правоохранительные органы получили в общей сложности 88 сообщений, связанных с преступлениями сексуального характера с использованием дипфейков. Было установлено 24 подозреваемых.

Полиция в ходе расследования намерена сотрудничать с французскими следственными органами и различными международными организациями.

Напомним, основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. 29 августа предпринимателю предъявили шесть обвинений, в том числе в отказе от сотрудничества по финансовым и киберпреступлениям и в соучастии в хранении материалов порнографического характера. После этого Дурова отпустили из-под стражи: ему запрещено покидать Францию, он должен внести залог в €5 млн и появляться в полиции два раза в неделю.

Южная Корея Telegram Полиция
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