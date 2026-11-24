Пресс-служба «Самолета»:

Текущая ситуация на строительном рынке — это один из самых продолжительных периодов охлаждения отрасли за последнее десятилетие. Если ранее девелопмент сталкивался преимущественно с внешними шоками, которые носили ограниченный по времени характер, то сейчас уже длительное время отрасль находится под влиянием сразу нескольких факторов, обусловленных системными проблемами в экономике. Это высокая стоимость капитала, снижение доступности рыночной ипотеки, рост издержек на строительство вследствие удорожания рабочей силы и регулирования миграционного законодательства.

Приоритет «Самолета» — выполнение обязательств перед покупателями и передача ключей по текущим проектам. Все обязательства перед партнерами будут выполнены. Компания сохраняет открытый и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.