ООО «Рекламное агентство «СА МЕДИА» (SA Media) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Самолет-Недвижимость МСК». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Исковое заявление было подано 23 ноября. Сумма требований превышает 1,2 млрд руб. Подробности не раскрываются.
В «Самолете» сообщили о непростой ситуации на строительном рынке. Компания сохраняет диалог со всеми заинтересованными сторонами и обещает выполнить все обязательства перед партнерами.
Пресс-служба «Самолета»:
Текущая ситуация на строительном рынке — это один из самых продолжительных периодов охлаждения отрасли за последнее десятилетие. Если ранее девелопмент сталкивался преимущественно с внешними шоками, которые носили ограниченный по времени характер, то сейчас уже длительное время отрасль находится под влиянием сразу нескольких факторов, обусловленных системными проблемами в экономике. Это высокая стоимость капитала, снижение доступности рыночной ипотеки, рост издержек на строительство вследствие удорожания рабочей силы и регулирования миграционного законодательства.
Приоритет «Самолета» — выполнение обязательств перед покупателями и передача ключей по текущим проектам. Все обязательства перед партнерами будут выполнены. Компания сохраняет открытый и конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
Накануне сообщалось, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск агентства Realweb к «Самолету» о взыскании задолженности за рекламные услуги. Общая сумма взыскания составила около 4,28 млн руб.