Производитель морепродуктов «БалтКо» обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить охрану товарного знака Vici, зарегистрированного на Ирину Афанасьеву. Компания много лет выпускает под этим брендом крабовые палочки, однако не имеет собственной регистрации Vici для ряда других категорий, включая свежую рыбу и морепродукты. Об этом сообщает «Коммерсант».

Частная регистрация знака стала препятствием для расширения ассортимента «БалтКо». Заявки производителя на новые товарные знаки датируются 2025 годом, тогда как Афанасьева зарегистрировала свое обозначение еще в 2023 году. В данный момент суд установил временный запрет на решения Роспатента по заявкам «БалтКо» в виде обеспечительных мер.

Теперь компании необходимо доказать основания для досрочного прекращения его охраны. В частности, правообладателю придется подтвердить использование знака в течение последних трех лет.

Спор возник на фоне роста продаж продукции Vici. По данным NTech, за январь — сентябрь 2026 года розничные продажи сурими под этим брендом увеличились на 32% год к году. Доля Vici в категории достигла 33%. Продажи копченой рыбы выросли на 24%, морепродуктов — на 29%.

Если суд удовлетворит иск «БалтКо», компания сможет продолжить регистрацию собственных товарных знаков Vici для новых категорий продукции. Однако сам факт многолетнего использования обозначения для крабовых палочек не дает производителю автоматического преимущества в споре о правах на другие товары, отмечают эксперты.

Ранее Lab Industries, бывшее российское подразделение Henkel, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Рекитт Бензикер» на 427,6 млн руб. Компания требует компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «Ласка».