Кикшеринг «Юрент» начал тестировать подтверждение возраста через «Макс»

Сервис кикшеринга «Юрент» запустил пилотный проект по подтверждению возраста пользователей с помощью национального мессенджера «Макс». Новая технология позволит совершеннолетним клиентам проходить верификацию через «Цифровой ID» перед арендой электросамокатов. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Макса».

На первом этапе функция стала доступна жителям Санкт-Петербурга и Калининграда. Для подтверждения возраста необходимо зайти в профиль приложения «Юрент», выбрать раздел «Подтвердить возраст» и пройти проверку через «Цифровой ID». При этом аккаунты в сервисе и «Максе» должны быть привязаны к одному номеру телефона.

В компании отметили, что до конца года опцию подтверждения возраста через мессенджер планируется расширить на другие регионы присутствия.

Ранее технология подтверждения возраста через «Цифровой ID» уже применялась при покупке товаров категории «18+», а весной 2026 года «Макс» также начал тестировать использование цифрового удостоверения личности для быстрой регистрации гостей в российских отелях.

В начале июня «Юрент» запустил в «Максе» чат-бота «Соблюдаем ПДД с Юрент». С его помощью можно рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса.