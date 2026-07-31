Для роботов-доставщиков разработали единые правила эксплуатации

Минэкономики направило в правительство проект постановления о запуске трехлетнего экспериментального правового режима (ЭПР) для роботов-доставщиков. Документ, согласованный с МВД, Минтрансом, Минпромторгом, ФСО и регионами, устанавливает единые требования к эксплуатации автономных устройств в 35 субъектах РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проект вводит фактически отдельные правила дорожного движения для роверов. Согласно документу, максимальная скорость устройств не должна превышать 25 км/ч, а перед пешеходными переходами они будут обязаны снижать скорость до 6 км/ч и уступать дорогу пешеходам.

Приоритетным маршрутом для роботов станут велодорожки. Если такой инфраструктуры нет, движение разрешат по тротуарам и пешеходным дорожкам со скоростью до 10 км/ч, однако выезд на тротуары шириной менее одного метра без остановки для погрузки или разгрузки будет запрещен.

Документ также регулирует взаимодействие роверов с городской инфраструктурой. Роботам разрешат передвигаться внутри зданий, пользоваться лифтами и пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам с соблюдением сигналов светофора. При наличии регулировщика устройство должно выбрать альтернативный маршрут.

Для самих роботов сохраняются действующие технические ограничения. Длина устройства не должна превышать 110 см, ширина — 80 см, масса без груза — 120 кг, а мощность электродвигателя — 4 кВт. Обязательными станут светоотражатели, опознавательные огни, регистрационный номер и звуковой сигнал.

Отдельный раздел проекта посвящен порядку действий при ДТП. Если инцидент не привел к ущербу или пострадавшим и стороны не имеют взаимных претензий, место происшествия можно будет покинуть. В более серьезных случаях оператор обязан направить представителя компании, вызвать сотрудников ГИБДД и предоставить записи с камер робота.

Кроме того, документ предусматривает ответственность операторов за неисправные устройства. Если робот вышел из строя на маршруте, компания должна оперативно убрать его в безопасное место, а при систематических нарушениях полиция сможет приостановить эксплуатацию устройств в рамках эксперимента.

Сейчас парк роботов-доставщиков в России превышает тысячу единиц, большинство из которых эксплуатирует «Яндекс». К эксперименту также присоединилась «Сберлогистика». По плану правительства, к завершению трехлетнего ЭПР число роверов должно увеличиться до 12 тыс., а результаты проекта станут основой для внесения изменений в ПДД и внедрения автономной доставки на постоянной основе.

В 2025 году «Яндекс» предложил проект федерального ЭПР, затем он обсуждался на портале проектов нормативных правовых актов, а после чего дорабатывался.