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08.06.2026 в 12:00

Пользователи смогут рассказать в мессенджере «Макс» о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент»

Для подачи обращения нужно сделать фото с нарушением, указать его место и время

Кикшеринг «Юрент» запустил чат-бота «Соблюдаем ПДД с Юрент» в мессенджере «Макс». С его помощью можно рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса. Например, если речь идет о неправильной парковке, езде вдвоем, неспешивании на пешеходных переходах и поездках несовершеннолетних. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Юрент».

Для подачи обращения нужно сделать фото с нарушением, указать его место и время. Жалобы поступают в службу поддержки «Юрент», которая отрабатывает их и принимает решение о необходимости применения санкций.

В «Максе» для пользователей сервиса также будет доступен чат-бот «Поддержка Юрент», куда можно будет сообщить о неисправности самоката и задать другие вопросы.

Ранее сообщалось, что кикшеринги обсуждают с властями верификацию пользователей через «Госуслуги». Мера позволит определять возраст арендаторов и повысит безопасность проката самокатов.

MAX «Юрент» правила дорожного движения
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