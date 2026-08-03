Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.08.2026 в 17:00

«Яндекс Лавка» тестирует доставку роботами-курьерами в Казахстане

Пилотный проект стартовал в Астане, где жители района «Есиль» могут получить заказ с помощью ровера

1

В столице Казахстана — Астане — в пилотном режиме запустили сервис автономной доставки заказов роботами-курьерами. На первом этапе услугой могут воспользоваться жители района «Есиль», оформив заказ через «Лавку» в приложении Yandex Go. Доставка роботами осуществляется бесплатно. Об этом сообщается на сайте Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Проект реализуется совместно акиматом Астаны, департаментом полиции города, компанией Astana Innovations и Yandex Qazaqstan при поддержке министерства. Цель инициативы — оценить работу автономной доставки в условиях городской инфраструктуры.

При оформлении заказа пользователи, чьи адреса входят в зону пилотного проекта, могут выбрать между обычным курьером и роботом. Робот самостоятельно передвигается по пешеходным маршрутам, а после прибытия к дому клиент открывает грузовой отсек через приложение и забирает заказ.

Роботы строят маршрут без участия человека, используя технологии компьютерного зрения, навигации и распознавания объектов. Они способны объезжать препятствия, уступать дорогу пешеходам, безопасно останавливаться и работать в различных погодных условиях. Средняя скорость движения составляет около 6 км/ч.

Первый тестовый запуск проекта состоялся 15 июля 2026 года, в ходе которого специалисты проверили безопасность движения и взаимодействие роботов с городской средой. После завершения пилотного этапа зону обслуживания планируется расширить.

Яндекс Яндекс.Лавка роботы-доставщики
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.