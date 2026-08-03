«Яндекс Лавка» тестирует доставку роботами-курьерами в Казахстане

В столице Казахстана — Астане — в пилотном режиме запустили сервис автономной доставки заказов роботами-курьерами. На первом этапе услугой могут воспользоваться жители района «Есиль», оформив заказ через «Лавку» в приложении Yandex Go. Доставка роботами осуществляется бесплатно. Об этом сообщается на сайте Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Проект реализуется совместно акиматом Астаны, департаментом полиции города, компанией Astana Innovations и Yandex Qazaqstan при поддержке министерства. Цель инициативы — оценить работу автономной доставки в условиях городской инфраструктуры.

При оформлении заказа пользователи, чьи адреса входят в зону пилотного проекта, могут выбрать между обычным курьером и роботом. Робот самостоятельно передвигается по пешеходным маршрутам, а после прибытия к дому клиент открывает грузовой отсек через приложение и забирает заказ.

Роботы строят маршрут без участия человека, используя технологии компьютерного зрения, навигации и распознавания объектов. Они способны объезжать препятствия, уступать дорогу пешеходам, безопасно останавливаться и работать в различных погодных условиях. Средняя скорость движения составляет около 6 км/ч.

Первый тестовый запуск проекта состоялся 15 июля 2026 года, в ходе которого специалисты проверили безопасность движения и взаимодействие роботов с городской средой. После завершения пилотного этапа зону обслуживания планируется расширить.