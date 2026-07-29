К аэропорту «Домодедово» присоединят 15 компаний

К ООО «Домодедово международный аэропорт» присоединят 15 компаний. Такое решение приняло ООО «Перспектива» — дочерняя структура аэропорта «Шереметьево», владеющая активами «Домодедово». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, к «Домодедово» присоединят ООО «Домодедово айти сервисиз», «Домодедово интегрейшн», «Домодедово коммершл сервисиз» и другие компании. К аэропорту перейдут все права и обязанности организаций, которые есть у них на момент присоединения. Затем компании прекратят свою работу.

Напомним, в начале 2026 года ООО «Перспектива» стало победителем аукциона по продаже аэропорта «Домодедово». Компания приобрела актив за 66,13 млрд руб.

В июле стало известно, что «Шереметьево» привлечет «Внуково» в качестве партнера по управлению аэропортом «Домодедово» для стабилизации его производственной и финансово-экономической деятельности. «Внуково» приобретет 25,01% долей компании «Перспектива» за 16,5 млрд руб.