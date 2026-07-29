Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.07.2026 в 19:00

К аэропорту «Домодедово» присоединят 15 компаний

Это предусмотрено очередным этапом реорганизации авиагавани

К ООО «Домодедово международный аэропорт» присоединят 15 компаний. Такое решение приняло ООО «Перспектива» — дочерняя структура аэропорта «Шереметьево», владеющая активами «Домодедово». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, к «Домодедово» присоединят ООО «Домодедово айти сервисиз», «Домодедово интегрейшн», «Домодедово коммершл сервисиз» и другие компании. К аэропорту перейдут все права и обязанности организаций, которые есть у них на момент присоединения. Затем компании прекратят свою работу.

Напомним, в начале 2026 года ООО «Перспектива» стало победителем аукциона по продаже аэропорта «Домодедово». Компания приобрела актив за 66,13 млрд руб.

В июле стало известно, что «Шереметьево» привлечет «Внуково» в качестве партнера по управлению аэропортом «Домодедово» для стабилизации его производственной и финансово-экономической деятельности. «Внуково» приобретет 25,01% долей компании «Перспектива» за 16,5 млрд руб.

Домодедово
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Транспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.