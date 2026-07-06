«Янтарь» проиграл спор за товарный знак

Президиум Суда по интеллектуальным правам поставил точку в многолетнем споре вокруг товарного знака «Край янтарный», оставив без удовлетворения кассационную жалобу АО «Янтарь». Таким образом, суд подтвердил законность решения Роспатента о сохранении правовой охраны бренда за воронежским ООО «7 Утра».

Спор касался комбинированного товарного знака «Край янтарный», зарегистрированного на имя ООО «7 Утра» с приоритетом от июля 2016 года. АО «Янтарь» пыталось оспорить решение Роспатента от 21 июля 2025 года, настаивая, что спорный знак сходен до степени смешения с принадлежащими компании обозначениями, включая «Янтарный мир», и способен вводить потребителей в заблуждение. Однако Роспатент не нашел оснований для прекращения правовой охраны, а затем эту позицию поддержали суд первой инстанции, апелляция и кассация.

Основной довод истца о сходстве до степени смешения суды даже не стали рассматривать по существу. Они указали, что пятилетний срок для подачи соответствующего возражения истек еще в сентябре 2022 года. В судебных актах отдельно отмечено, что по прошествии столь длительного времени рынок успевает адаптироваться к сосуществованию брендов, а вмешательство может лишь усилить путаницу среди потребителей.

Не убедили суд и аргументы о введении покупателей в заблуждение и недобросовестной конкуренции. АО «Янтарь» ссылалось на решение УФАС 2019 года, однако антимонопольный орган исследовал исключительно сходство упаковок колбасного сыра и прямо указал, что не рассматривает вопросы, связанные с товарными знаками. Суд пришел к выводу, что истец фактически расширительно истолковал выводы УФАС, пытаясь подменить предмет спора.

Отдельное внимание было уделено доказательственной базе. Представленные АО «Янтарь» социологические исследования ВЦИОМ и «Левада-Центра» (включен в реестр иностранных агентов) оказались неподписанными проектами, поэтому суд не признал их допустимыми доказательствами. Кроме того, проведенный в 2024 году «ретро-опрос» не содержал методики, позволяющей оценить восприятие потребителей на дату приоритета товарного знака — в 2016 году.

Критике подверглись и другие материалы истца. В качестве специалиста-товароведа компания представила эксперта с образованием в области электроприводов и автоматизации, а кассационная жалоба фактически повторяла доводы, уже рассмотренные судами нижестоящих инстанций. Суд расценил это как отсутствие новых аргументов для пересмотра дела.

Ранее Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил два иска ООО «Владимирский Стандарт» к Роспатенту и признал недействительными решения ведомства об аннулировании правовой охраны товарных знаков «Владушка».