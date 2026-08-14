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18+
14.08.2026 в 09:50

Richemont вновь проиграл Sunlight спор о дизайне Cartier Love

Компания требовала от Sunlight компенсации за продажу украшений с элементом дизайна, похожим на Cartier Love

Швейцарский холдинг Richemont International SA не смог добиться пересмотра спора с российской ювелирной сетью Sunlight из-за копирования элементов культовой коллекции Cartier Love. Девятый арбитражный апелляционный суд в конце июля отклонил жалобу компании на определение нижестоящей инстанции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Разбирательство продолжается с 2021 года и связано с графическим изображением головки винта, используемым в дизайне браслета Cartier Love. Richemont требует от Sunlight 25 млн руб. компенсации за продажу украшений с похожими элементами.

Браслет Cartier Love

Одной из причин отказа стали проблемы с документами швейцарской стороны. Представленные выписки из торгового реестра не имели необходимых апостилей или консульской легализации, а Richemont также не подтвердил переход прав от первоначального истца — Cartier International AG.

В Sunlight заявили, что удовлетворены решениями российских судов. Кроме того, истец приостановил деятельность в России с марта 2022 года, что подтверждает утрату интереса к делу

Юристы считают, что проблемы могли быть связаны с прекращением взаимодействия зарубежных головных офисов с российскими консультантами после 2022 года. По их оценке, отсутствие инструкций и необходимых документов со стороны иностранных правообладателей способно осложнять ведение судебных процессов в России.

Richemont Ювелирные украшения Sunlight Cartier Love
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