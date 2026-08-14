СИП аннулировал товарный знак «Живые витамины»

Суд по интеллектуальным правам подтвердил отмену охраны товарного знака «Живые витамины». «Натура Сиберика» ранее оспорила правовую охрану обозначения в Роспатенте, а ООО «Рассвет» попыталось обжаловать решение ведомства в суде. Суд указал, что словосочетание воспринимается потребителем как характеристика натурального состава косметики, а не как оригинальное средство индивидуализации товара.

История знака «Живые витамины» началась еще в 2002 году. Заявка на обозначение была подана «Мерцана Сервис», а в 2004 году его зарегистрировали для косметических средств. Впоследствии исключительное право перешло к ООО «Рассвет». В апреле 2024 года «Натура Сиберика» обратилась в Роспатент с возражением, указав, что обозначение носит описательный характер и способно вводить потребителя в заблуждение относительно состава косметики. Роспатент согласился с этими доводами и 19 сентября 2025 года признал предоставление правовой охраны недействительным.

«Рассвет» попытался оспорить решение в суде. Компания настаивала, что косметическим средствам не свойственно наличие витаминов как таковых, а слово «живые» может использоваться в переносном, образном смысле. Отдельный спор возник вокруг социологических исследований: обе стороны представили исследования с противоположными выводами. Однако суд отметил, что противоречия между опросами не позволяют положить их в основу решения, поэтому оценил совокупность других доказательств.

Особое внимание суд уделил смыслу самого словосочетания. Так, «живые витамины» воспринимаются как конкретное указание на витамины и их характеристику — природное, натуральное, несинтетическое происхождение. Для косметики такое обозначение может создавать у потребителя представление о составе и свойствах продукта, даже если соответствующих компонентов в нем нет. Поэтому суд признал вывод Роспатента об описательном и вводящем в заблуждение характере знака обоснованным.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начал судебный спор из-за товарного знака Comic Con. Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану обозначения Comic Con, принадлежащего ООО «Комик Кон Санкт-Петербург».