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14.08.2026 в 11:00

СИП аннулировал товарный знак «Живые витамины»

«Рассвет» лишился обозначения по просьбе «Натура Сиберика»

Суд по интеллектуальным правам подтвердил отмену охраны товарного знака «Живые витамины». «Натура Сиберика» ранее оспорила правовую охрану обозначения в Роспатенте, а ООО «Рассвет» попыталось обжаловать решение ведомства в суде. Суд указал, что словосочетание воспринимается потребителем как характеристика натурального состава косметики, а не как оригинальное средство индивидуализации товара.

История знака «Живые витамины» началась еще в 2002 году. Заявка на обозначение была подана «Мерцана Сервис», а в 2004 году его зарегистрировали для косметических средств. Впоследствии исключительное право перешло к ООО «Рассвет». В апреле 2024 года «Натура Сиберика» обратилась в Роспатент с возражением, указав, что обозначение носит описательный характер и способно вводить потребителя в заблуждение относительно состава косметики. Роспатент согласился с этими доводами и 19 сентября 2025 года признал предоставление правовой охраны недействительным.

«Рассвет» попытался оспорить решение в суде. Компания настаивала, что косметическим средствам не свойственно наличие витаминов как таковых, а слово «живые» может использоваться в переносном, образном смысле. Отдельный спор возник вокруг социологических исследований: обе стороны представили исследования с противоположными выводами. Однако суд отметил, что противоречия между опросами не позволяют положить их в основу решения, поэтому оценил совокупность других доказательств.

Особое внимание суд уделил смыслу самого словосочетания. Так, «живые витамины» воспринимаются как конкретное указание на витамины и их характеристику — природное, натуральное, несинтетическое происхождение. Для косметики такое обозначение может создавать у потребителя представление о составе и свойствах продукта, даже если соответствующих компонентов в нем нет. Поэтому суд признал вывод Роспатента об описательном и вводящем в заблуждение характере знака обоснованным.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» начал судебный спор из-за товарного знака Comic Con. Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану обозначения Comic Con, принадлежащего ООО «Комик Кон Санкт-Петербург».

Юлия Топольская
СИП живые витамин
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