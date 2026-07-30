Yandex B2B Tech запустит универсального ИИ-агента для бизнеса

Yandex B2B Tech до конца сентября запустит универсального ИИ-агента для бизнеса, который сможет взять на себя значительную часть рабочих обязанностей менеджеров, аналитиков, бухгалтеров, маркетологов, специалистов по закупкам. Виртуальный помощник способен выполнять от 30 до 50% задач офисных сотрудников. Он будет работать на базе технологий Yandex AI Studio. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Агент сможет составить конспект встречи или краткий пересказ объемных документов, сравнить коммерческие предложения от поставщиков, выбрать лучшего и оформить закупку, самостоятельно заполнить договоры по шаблону, отправить их контрагентам, сформировать закрывающие документы и проч.

Чат с агентом станет единым окном для взаимодействия со всеми рабочими сервисами и инструментами. Пользователи смогут дать ИИ-помощнику доступ к корпоративным сервисам от своего имени. Для безопасного использования агента его доступ к внутренним данным и системам можно ограничить, каждое важное действие будет подтверждаться человеком. Компания сможет проверять всю цепочку решений агента, смотреть, какие инструменты он использовал и к каким данным и системам обращался внутри организации.

Артур Самигуллин, руководитель Yandex AI Studio: Мы запускаем своего рода операционную ИИ-систему для бизнеса. Она меняет подход к взаимодействию с нейросетями. Компаниям больше не придется комбинировать множество готовых ИИ-приложений или создавать собственные, чтобы автоматизировать рабочие процессы. Сотрудники получат единое решение, которое каждый сможет использовать для своих задач.

ИИ-помощник выполняет поручения в фоновом режиме: когда он справится с задачей, то пришлет уведомление. Агент также может выполнять задачи по расписанию, например, ежедневно присылать отчет о новых заявках в техподдержку.

Агента можно научить решать задачи, которые требуют специфических знаний и умений. Для этого предусмотрена система навыков. Компании смогут использовать готовые навыки из каталога, например «Финансист» или «HR-специалист», либо создать собственные. Для этого нужно указать источники данных (почта, внутренние базы знаний и проч.) и своими словами описать процесс решения задачи.