«Яндекс» запустил продажи цифровой наружной рекламы еще в восьми городах России. Теперь рекламодатели «Директа» могут размещать объявления на экранах в Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ранее возможность запуска цифровой наружной рекламы через сервис была доступна только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. В новых регионах рекламодателям доступно более 400 экранов.

Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов рекламной сети «Яндекса»: Выход в регионы — закономерный этап развития цифровой наружной рекламы «Яндекса». Сначала мы запустили продажи на собственном инвентаре, затем вместе с партнерами построили сеть в Москве и Петербурге более чем из 5 тыс. экранов — и теперь делаем следующий шаг, в города-миллионники. Для нас важно, что вместе с географией масштабируется и число рекламодателей, которое получает возможность продвигаться на улицах городов.

Первым партнером «Яндекса» в рамках регионального запуска стала розничная сеть «Магнит». Цифровые экраны установлены в уличных витринах магазинов в местах с высоким пешеходным трафиком. По данным компании, охват таких конструкций может достигать 30% аудитории городов за счет контактов как с посетителями магазинов, так и с прохожими.

Запустить кампанию можно через личный кабинет «Директа». В сервисе рекламодателям доступны данные о потенциальных контактах с рекламным сообщением в реальном времени (RT OTS), фактическом охвате,объеме и частоте показов, а также оценка влияния рекламы на поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость в офлайне.

Стоимость размещения рассчитывается по аукционной модели за 1 тыс. потенциальных контактов в реальном времени. После завершения кампании рекламодатели могут продолжить взаимодействие с аудиторией в онлайне, настроив показы рекламы для пользователей, которые могли видеть объявления на цифровых экранах.

Денис Ардаширов, коммерческий директор «Магнит ADS»: Цифровая наружная реклама в регионах — новый инвентарь, который раньше был недоступен большинству брендов из-за сложности планирования и оценки офлайн-размещений. Мы превращаем розничную инфраструктуру «Магнита» в измеримый рекламный актив: рекламодатель видит реальный результат кампании и может достраивать коммуникацию в онлайне. Для рынка это означает, что DOOH перестает быть имиджевым форматом для крупных брендов и становится рабочим инструментом с понятной экономикой.