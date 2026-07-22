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22.07.2026 в 10:00

«Яндекс» запустил отдельное приложение для доставки цветов и подарков

Сервис «Яндекс Цветы» позволит заказывать букеты с доставкой до одного часа

«Яндекс» выделил направление доставки цветов и подарков в самостоятельный продукт — компания запустила приложение «Яндекс Цветы». Новый сервис специализируется на заказе букетов и подарков, сообщает ТАСС.

Пользователи смогут выбирать товары по стоимости, а цветы — дополнительно по виду и скорости доставки. В компании ожидают, что заказы будут привозить в течение часа, при этом доставка курьерами «Яндекса» будет бесплатной.

В дальнейшем в приложении планируют добавить подарочные сертификаты, мини-торты и другие категории товаров. Также сервис будет формировать тематические подборки к праздникам и различным событиям.

Еще одной функцией станет возможность отправить подарок, не зная адреса получателя. Для этого достаточно указать его номер телефона — сервис самостоятельно запросит необходимые данные для доставки.

Запуск «Яндекс Цветов» стал продолжением развития направления доставки подарков. Ранее эта категория была доступна в «Яндекс Еде», а в июле доставка цветов появилась в приложении «Яндекс Go».

Ранее сообщалось, что в экосистему «Яндекса» войдет маркетплейс цветов и подарков Flowwow, сумму потенциальной сделки оценивали более чем в 8 млрд руб. Однако Flowwow передумал продавать бизнес.

Яндекс цветы Букеты
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