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04.08.2026 в 07:00

«Яндекс» создал компанию для развития медицинского ИИ

Новое юрлицо займется развитием ИИ-ассистента для врачей

«Яндекс» зарегистрировал новое юридическое лицо — ООО «Яндекс мед», которое займется развитием технологий искусственного интеллекта для здравоохранения. Основным видом деятельности, согласно данным ЕГРЮЛ, является разработка программного обеспечения, сообщают «Ведомости».

В «Яндексе» подтвердили, что новая структура создана для развития пилотного проекта медицинского ИИ-ассистента. Сервис «Яндекс мед», представленный летом совместно с департаментом здравоохранения Москвы, предназначен для автоматизации рутинных задач врачей.

ИИ способен расшифровывать разговор с пациентом, формировать черновик протокола приема, искать информацию в медицинской базе знаний и анализировать данные электронной медкарты. При этом окончательное решение о постановке диагноза и назначении лечения всегда остается за врачом.

Участники рынка считают, что у «Яндекса» есть хорошие перспективы в сегменте медицинского ИИ, несмотря на высокую конкуренцию и жесткое регулирование отрасли. По их мнению, компания сможет занять заметную долю рынка благодаря существующей технологической базе, тогда как готовые решения для клиник зачастую оказываются выгоднее и надежнее самостоятельной разработки медицинскими организациями.

Ранее несколько историй в США привлекли внимание к тому, насколько уязвимыми могут быть медицинские данные — как из-за кибератак, так и из-за спорных практик обработки информации и развития ИИ.

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