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03.08.2026 в 12:20

Глава Microsoft призвал не передавать интеллектуальные функции на аутсорсинг

Главным конкурентным преимуществом компаний должны оставаться собственные данные

Генеральный директор Microsoft Сатья Надела призвал компании отказаться от передачи ключевых интеллектуальных функций сторонним ИИ-платформам. По его мнению, предприятиям важно самостоятельно развивать системы искусственного интеллекта, которые будут сохранять и использовать их собственные знания, данные и опыт.

Выступая после публикации квартальной отчетности Microsoft, Надела заявил, что «компания не должна передавать на аутсорсинг свою основную интеллектуальную собственность». По его словам, в будущем каждой организации потребуется собственная «обучающаяся машина» — ИИ, способный накапливать корпоративные знания и адаптироваться к бизнес-процессам.

Глава Microsoft подчеркнул, что сами языковые модели постепенно станут взаимозаменяемыми, тогда как главным конкурентным преимуществом останутся данные, контекст и накопленная экспертиза компаний. Именно поэтому Microsoft развивает платформу Copilot как универсальную среду, способную работать сразу с несколькими моделями искусственного интеллекта, а не только с одной технологией.

Заявление Наделы прозвучало на фоне рекордной отчетности Microsoft: по итогам финансового года выручка компании достигла $331 млрд, а облачный бизнес Microsoft Cloud превысил $214 млрд.

Юлия Топольская
Microsoft
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