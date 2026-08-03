Глава Microsoft призвал не передавать интеллектуальные функции на аутсорсинг

Генеральный директор Microsoft Сатья Надела призвал компании отказаться от передачи ключевых интеллектуальных функций сторонним ИИ-платформам. По его мнению, предприятиям важно самостоятельно развивать системы искусственного интеллекта, которые будут сохранять и использовать их собственные знания, данные и опыт.

Выступая после публикации квартальной отчетности Microsoft, Надела заявил, что «компания не должна передавать на аутсорсинг свою основную интеллектуальную собственность». По его словам, в будущем каждой организации потребуется собственная «обучающаяся машина» — ИИ, способный накапливать корпоративные знания и адаптироваться к бизнес-процессам.

Глава Microsoft подчеркнул, что сами языковые модели постепенно станут взаимозаменяемыми, тогда как главным конкурентным преимуществом останутся данные, контекст и накопленная экспертиза компаний. Именно поэтому Microsoft развивает платформу Copilot как универсальную среду, способную работать сразу с несколькими моделями искусственного интеллекта, а не только с одной технологией.

Заявление Наделы прозвучало на фоне рекордной отчетности Microsoft: по итогам финансового года выручка компании достигла $331 млрд, а облачный бизнес Microsoft Cloud превысил $214 млрд.