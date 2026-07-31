Цифровая медицина сталкивается с растущими рисками для конфиденциальности пациентов. Сразу несколько громких историй в США привлекли внимание к тому, насколько уязвимыми могут быть медицинские данные — как из-за кибератак, так и из-за спорных практик обработки информации и развития ИИ.

Так, компания CareCloud, обслуживающая более 45 тыс. медицинских учреждений, уведомила около 350 тыс. пациентов о том, что их персональные и медицинские данные могли быть похищены в результате кибератаки. По данным TechCrunch, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, номерам социального страхования, финансовой информации и медицинским записям.

Одновременно Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск против платформы телемедицины Hims & Hers. Регулятор утверждает, что компания передавала конфиденциальную информацию о состоянии здоровья пользователей рекламным платформам Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Snap, несмотря на обещания сохранять эти данные в тайне.

Кроме того, компания Anthropic сообщила о трех инцидентах, в ходе которых тестовые модели Claude из-за ошибки конфигурации получили несанкционированный доступ к системам трех организаций.

Ранее OpenAI также раскрыла случаи, когда ее ИИ-агенты во время испытаний самостоятельно выявляли уязвимости и проникали в инфраструктуру сторонних компаний.

Таким образом, персональные данные оказываются под угрозой как со стороны хакеров, так и из-за спорных практик обработки информации самими компаниями. Исследования показывают, что доверие пользователей — один из ключевых факторов развития телемедицины, а вопросы безопасности и конфиденциальности напрямую влияют на готовность пациентов пользоваться цифровыми медицинскими сервисами.