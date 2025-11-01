«Яндекс Недвижимость» запускает бонусную программу для клиентов

«Яндекс Недвижимость» объявляет о запуске новой бонусной программы для застройщиков и обновлении тарифов «Расширенный» и ПРО. Изменения вступают в силу с 1 ноября 2025 года и направлены на повышение эффективности работы с целевыми звонками и создание более гибких условий для партнеров.

Новая бонусная программа

Ключевым нововведением станет запуск бонусной программы, в рамках которой партнеры будут получать баллы за каждый оплаченный целевой звонок от агента. За каждый потраченный рубль на такой звонок сервис будет начислять 1 бонусный балл. Начисление происходит на 10-й день после даты звонка, после прохождения срока арбитража.

Накопленные баллы можно будет использовать для:

Продвижения объектов с помощью VAS-услуг (Value-Added Services — дополнительные услуги).

Оплаты до 99% стоимости инструмента «Старт продаж».

Оплаты до 20% стоимости публикаций в журнале «Я так живу».

Баллы действуют в течение 90 дней после остановки размещения в кабинете и отображаются в личном кабинете партнера вместе с историей начислений и списаний.

Ирина Литвинова, руководитель сектора Новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость»: Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших партнеров. Чтобы сделать сотрудничество еще выгоднее, мы вводим 100% кэшбэк за целевые звонки от агентов, таким образом девелоперы смогут конвертировать часть затрат в дополнительные возможности для продвижения. Вместе с обновлением тарифов эти изменения позволят нашим партнерам достигать лучших результатов при работе с платформой.

Изменения в арбитраже

С 1 ноября также вступают в силу обновленные правила арбитража, включая возможность обжалования пропущенных звонков для тарифа Расширенный. Партнеры смогут предоставить аудиозапись обратного звонка и подтвердить, что он не соответствует критериям целевого звонка. Также условия арбитража были смягчены по ряду критериев: если покупка планируется через год или позже, клиенту не подходит этаж, район или город.

Подробную информацию о новых условиях можно получить у персонального менеджера.

Реклама

ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ ООО | realty.yandex.ru

erid:2W5zFHZ9Lqv